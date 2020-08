Stuur jij de ernstig zieke Johannes een kaart voor zijn verjaardag?

De begeleiders willen hem graag in het zonnetje zetten en hopen dat mensen hem een kaart willen sturen.

Eén Thomashuis met een stel

Johannes en Grietje zijn 42 jaar getrouwd en wonen sinds negen jaar in het Thomashuis. Begeleider Karst-Jan van der Vaart vindt dit erg bijzonder. ‘Er zijn 118 Thomashuizen in Nederland en ik denk dat er maar één is met een stelletje’.

RTV Noord

En dat stelletje kijkt elke dag naar RTV Noord. ‘Er gaat geen avond voorbij dat de tv niet aanstaat. Wij moeten verplicht naar Noord kijken in het Thomashuis’, lacht Karst-Jan.

Toen Leonie Albers van het tv-programma Expeditie Grunnen dat hoorde, besloot ze daar met het bekende busje heen te rijden. Voor Johannes en Grietje was dit een grote verrassing. ‘Goedemiddag!’, zegt Johannes enthousiast. ‘Van de week word ik 60!’ Karst-Jan lacht. ‘Nou, hij wordt 66. Hij snoept er wat jaartjes af.’ Leonie lacht ook. ‘Ja, dat doe ik ook altijd.’

Ambulance

Op de vraag hoe het met Johannes gaat, krijgt Leonie al gauw een antwoord van Karst-Jan. ‘Zijn werk doet hij al heel lang bij Wedeka, maar sinds kort lukt dat hem niet meer. Een paar maanden geleden is hij gevallen en brak zijn heup. Na vier weken voelde hij zich erg benauwd. De ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht en daar bleek hij een longembolie te hebben.’

‘Komst mie ophoalen?’

‘Het ging erg slecht met hem’, vertelt Karst-Jan verder. ‘Op een gegeven moment moest hij van de beademing af en was het spannend of hij zelf zou ademen. Ik kwam hem opzoeken en bereidde mij voor op het beeld dat Johannes in zijn bed zou liggen, met de hoop dat hij zou gaan ademen. In plaats daarvan zat Johannes op een stoeltje naast zijn bed. Hij keek erg blij en zei: 'Komst mie ophoalen?' Dat was niet het geval, maar hij voelde zich wel beter.’

Ernstig ziek

Uiteindelijk blijkt Johannes veel zieker te zijn: hij heeft longkanker. ‘Het begroot mij erg dat hij zo ernstig ziek is’, vertelt Karst-Jan. ‘Ook voor Grietje vind ik het erg. Het is zo’n geweldig stel om in huis te hebben. Ze hebben allebei niet door dat hij zó ziek is, maar hij voelt zich natuurlijk niet altijd goed.’

In het zonnetje zetten

De begeleiders willen hem graag in het zonnetje zetten. ‘Het zou zo fijn zijn als we zijn verjaardag volgende week vrijdag kunnen vieren’, zegt Karst-Jan. ‘Hoe mooi zou het zijn als hij veel kaartjes ontvangt? Hij is gek op ansichtkaarten.’ Op de vraag waar Johannes verder van houdt antwoordt hij: ‘Van tuinieren (dat kan hij helaas niet meer), een feestje en van RTV Noord.’

Wil jij Johannes een kaartje sturen? Dat kan naar het volgende adres:

Johannes Dost

Middenweg 131

9649 HT Muntendam