Expeditie 1,5 meter: een coronavrije bus

Gelukkig is Leonie zelf ongedeerd en wil ze de dag beginnen met een dansje. Die kun je in de uitzending of online bekijken.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Een coronatest doen in Groningen

- Suppen in Boerakker

- De dag na het dodelijke ongeval in Finsterwolde

- Krijgt de ernstig zieke Johannes kaarten voor zijn verjaardag?

- En nog veel meer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

