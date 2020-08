Tankstation in Veendam vol rook gezet na inbraak

Bij een tankstation aan de LIoydsweg in Veendam is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De dader is gezien door getuigen, maar wist te ontkomen.

Volgens de politie verschafte de dader zich toegang tot de kiosk van het tankstation door een ruit in de toegangsdeur in te slaan. Daardoor ging zowel een rookalarm als een rookinstallatie af, waardoor het pand vol rook kwam te staan. Dat moet ervoor zorgen dat de inbreker geen hand voor ogen ziet.

Of er iets buit is gemaakt, is op dit moment nog onbekend. Dat wordt samen met het personeel van het tankstation onderzocht. Ook kan de politie nog niet zeggen of er bruikbare camerabeelden zijn.

Inbraakgolf

Het is de tweede keer in enkele weken tijd dat het tankstation de dupe is van een inbraak.

Veendammer ondernemers kampen de laatste weken met een ware inbraakgolf. Zo werd in één week tijd tweemaal ingebroken in de kiosk op het busstation van Veendam en was vrijdag nog een snackbar op het Veenlustplein het doelwit.

De politie onderzoekt of er een verband bestaat.



