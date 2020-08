Aflevering 15 van Credo, de podcast over Ede Staal: 'Ik kwam iemand tegen dij daipte haar'

Het Sneeuwbaltrio had de grootste hit met 'Ade Kleine Paloma'. Bij een van de elpees wilde Hindriks graag een Groningse versie van het Engels nummer 'I'm in the Blues' van Ede. Het vertalen in het Gronings bleek moeilijker dan gedacht.

Uiteindelijk bood Ede zelf aan om de vertaling voor zijn rekening te nemen. En zo werd 'I'm in the Blues', 'Ik heur de Blues'. Bij de opnames was Ede nadrukkelijk aanwezig. Hij wees Hindriks terecht toen hij het nummer inzong. 'Stop de band!!! Astoe zo zingen wilst, den goanve direct noar hoes'. Hindriks legde volgens Ede te weinig gevoel in het zingen.

Uiteindelijk kwam het goed. 'Dat is veur mie ook biezunder want zo heb ik noeit meer zongen', zegt Hindriks.

Koos Hindriks was meteen onder de indruk van Ede (Foto: Rolf Schreuder)

Hindriks ging ook bij Ede op bezoek in Nieuwe Statenzijl en werd door de zanger in het donker met lantaarn naar de boerderij geloodst. Het klikte meteen tussen de twee. En zo kwam Ede in zijn eend regelmatig op bezoek in de gekraakte woning van Hindriks in Gasselte.

Hij nam de weg binnendoor langs een boerderij. De boer was daar helemaal niet van gediend en achtervolgde Ede om hem eens flink de waarheid vertellen. maar toen hij Ede en zijn woeste aura zag, droop hij met de staart tussen de benen af.

in de podcast meer verhalen en een inkijkje in het muzikale leven van de troubadour.

