Corona of niet; studenten willen graag bij een studentenvereniging

Maar liefst 1183 eerstejaars wilden dit jaar lid worden van studentenvereniging Albertus Magnus in Groningen. Er is echter slechts plaats voor 500.

Ook de andere studentenverenigingen hebben veel potentiële leden teleur moeten stellen. Want ondanks, of misschien juist dankzij de coronacrisis is er veel belangstelling om lid te worden van een vereniging.

Bij Vindicat was er plaats voor 450 eerstejaars en daar meldden zich 900 kandidaten aan. Veel meer dan vorig jaar, toen er 485 belangstellenden waren.

Nog schever

Maar bij Albertus Magnus is de verhouding dus nog veel schever. Daar waren 500 plaatsen beschikbaar voor eerstejaars en er waren maar liefst 1183 belangstellenden.

Erg mooi dat er zoveel belangstelling is, maar ook heel vervelend dat we zoveel mensen moeten teleurstellen Emma Visser - vice-praeses van Albertus Magnus

'Erg mooi dat er zoveel belangstelling is, maar ook heel vervelend dat we zoveel mensen moeten teleurstellen', zegt Emma Visser, vice-praeses van Albertus. 'We waren dit voorjaar, toen de coronaperikelen begonnen, bezorgd hoe onze introductie zou verlopen, maar dat viel dus heel erg mee.'

Ook bij Dizkartes was de belangstelling groot. Daar waren 800 belangstellenden voor 300 beschikbare plaatsen.

Ander systeem

Bij Cleopatra, dat zo'n 300 leden telt, hebben ze een ander systeem. Daar kunnen mensen het hele jaar door lid worden. Dit jaar zijn er in en rond de KEI-week zo'n zestig nieuwe leden bijgekomen. 'En dat is vergelijkbaar met andere jaren', zegt Lyan van der Velde van Cleopatra.

'Daar zijn we heel blij mee, want andere jaren worden studenten vooral lid als ze toevallig bij ons terecht komen en merken hoe leuk het is. Dat spontane effect hadden we dit jaar niet.'

Bijna niemand neemt een tussenjaar, mensen gaan niet reizen of werken, maar iedereen gaat studeren. En dan willen ze toch graag ergens bij horen Emma Visser

Waarom er zoveel belangstelling is? 'Het is een beetje raden maar ik denk dat het een combinatie van factoren is', zegt Emma Visser van Albertus. 'Bijna niemand neemt een tussenjaar, mensen gaan niet reizen of werken, maar iedereen gaat studeren. En dan willen ze toch graag ergens bij horen. Alleen op je kamer of bij je ouders zitten is in deze tijd ook niet leuk, dus er is meer belangstelling om lid te worden van een studentenvereniging.'

Lees ook:

- Zorgen bij studentenverenigingen: hoe werven ze nieuwe leden?