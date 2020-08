Richairo Zivkovic keert mogelijk terug op oude nest

Of Zivkovic vanaf deze week mee gaat trainen met FC Groningen hangt af van Changchun Yatai, de huidige werkgever van Zivkovic. Omdat de competitie op het tweede niveau van China stilligt, wil de aanvaller graag fit blijven. Zijn keuze is daarbij op FC Groningen gevallen.

Premier League

Volgens Marko Markovic, de stiefvader van Zivkovic, hoopt de 23-jarige aanvaller deze zomer bij een nieuwe club te kunnen neerstrijken. ‘Hij vindt het tweede niveau in China net even te laag’, reageert Markovic. Zivkovic viel door zijn doelpuntenproductie in China (15 goals in 26 duels) op bij Sheffield United, dat hem in de winterstop van afgelopen seizoen op huurbasis overnam. In de Premier League kwam Zivkovic mondjesmaat in actie. Hij moest het in totaal doen met vijf invalbeurten, waarin hij niet tot scoren kwam.

Als het aan Markovic ligt, kiest zijn stiefzoon komend seizoen voor een nieuw avontuur bij FC Groningen. ‘Maar zover is het nog lang niet. Bovendien staat hij nog anderhalf jaar onder contract bij Changchun Yatai. En FC Groningen is momenteel met andere aanvallers bezig’, weet hij. Een club die volgens Markovic wel serieus met de komst van Zivkovic bezig is, is Rode Ster Belgrado. De Serviërs wisten echter nog geen akkoord te bereiken met Changchun Yatai.

Carrière

Ondanks dat Zivkovic slechts 23 jaar is, heeft hij al diverse clubs op zijn palmares zijn. Na zijn indrukwekkende start bij FC Groningen met elf goals in veertig wedstrijden, nam Ajax hem in 2014 voor circa tweeënhalf miljoen over. Maar in Amsterdam wist hij nooit echt potten te breken en werd hij verhuurd aan Willem II en FC Utrecht. In 2017 stapte Zivkovic over naar het Belgische Oostende, voordat hij in 2019 naar China vertrok.

In gesprek

FC Groningen gaat maandag met Zivkovic en zijn zaakwaarnemer om tafel om te bespreken wat ze de komende tijd voor elkaar kunnen betekenen. Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen: ‘We hebben contact en onderzoeken de mogelijkheden. Wij willen eerst de gesprekken met elkaar en de ontwikkelingen die daaruit voort komen afwachten om er echt iets over te kunnen zeggen.’

Welke afkoopsom Changchun Yatai voor Zivkovic verlangt, is niet bekend.

