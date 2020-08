'Gevolgen code oranje Mallorca vallen mee, vermoedelijk wel wat minder reizigers'

Vanuit Eelde vertrekt er tweemaal per week, op zondag en woensdag, een vlucht van Transavia naar het Spaanse eiland. Sinds middernacht is Mallorca door het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege het aantal coronabesmettingen bestempeld als code oranje-gebied. Die kleur houdt in dat mensen wordt geadviseerd om alleen noodzakelijke reizen te maken.

Geannuleerd

Reizigers met een pakketreis naar een oranje gebied, bijvoorbeeld Mallorca, kunnen hun reis kosteloos annuleren. 'Ik heb op dit moment geen zicht op de boekingscijfers van de vliegmaatschappij, maar er zijn ongetwijfeld mensen die hun reis nu hebben geannuleerd. Maar in hoeverre dit voor de vlucht van vandaag is gebeurd, kan ik niet zeggen', zegt Van Dijken.

Verder verwacht ze niet al te grote gevolgen. 'Reizigers moesten al thuis en op de vakantiebestemming, dus voor het inchecken, een gezondheidsverklaring invullen en meenemen bij hun reisdocumenten. Die verklaring wordt steekproefsgewijs gecheckt. Mogelijk gebeurt dat nu wat vaker.'

Veertien dagen in thuisquarantaine

Voor de reizigers die terugkomen uit Mallorca - vandaag komt er rond 17.55 uur een vlucht aan - zijn de gevolgen groter. Passagiers die dachten maandag weer aan het werk of naar school te kunnen, moeten veertien dagen in thuisquarantaine blijven. Dat is niet verplicht, maar het wordt wel dringend aangeraden.

'De GGD is straks aanwezig op de luchthaven om reizigers hierover informatie te geven. Dat geldt zowel voor aankomende als vertrekkende reizigers', aldus Van Dijken. Of de GGD ook bij volgende vluchten naar Mallorca aanwezig is op de luchthaven, kan de woordvoerster niet zeggen.

Geen teststraat

Ook is nog niet bekend of Groningen Airport Eelde een teststraat krijgt, waar reizigers die terugkomen uit oranje gebied zich vrijwillig kunnen laten testen op het coronavirus. Op Schiphol is zo'n teststraat donderdag geopend.

De GGD Drenthe liet eerder weten die intentie niet te hebben voor Groningen Airport Eelde.

