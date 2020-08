Bad Nieuweschans ontzet door dood drie inwoners: ‘Iedereen praat erover’

Ze heeft een van de drie dodelijke slachtoffers gekend. De bestuurster van de Seat, de enige die het ongeluk overleefd heeft, kent ze niet.

Sebastiaan was een bekende dorpeling. Altijd in voor een praatje, deed zijn werk in de groenvoorziening met plezier. Een vrijgezelle sociale dertiger, die in het weekend graag een feestje bouwde met zijn vrienden.

‘Iedereen kende hem’, zegt Ooms. ‘Mijn dochter ging ook wel met hem om. Sebastiaan was gek op dieren, het was een open persoon.’

Terugweg van een verjaardag

‘Sebas’ was met twee anderen op de terugweg van een verjaardagsfeestje, de nacht van het fatale ongeluk. Een van zijn vrienden had zijn vriendin opgebeld met de vraag of ze het drietal kon komen halen. Ze reed rond kwart over een naar Finsterwolde.

De auto vloog na het ongeval in brand (Foto: Joey Lameris/112Groningen)

Even buiten het dorp, op de weg naar Ganzedijk, ging het gruwelijk mis. De auto knalt tegen een boom, belandt in de sloot en vliegt in brand. Alleen de bestuurster overleeft het. Zij is net moeder geworden van haar vierde kind en ligt in het ziekenhuis. Haar toestand is volgens de familie stabiel maar zorgwekkend. Haar vriend, de vader van de baby, overleeft het drama niet.

Het Modderland is een donker hoekje. Zeker ‘s nachts moet je daar oppassen Anita Ooms - Dorpsbelangen Bad Nieuweschans

'Waarom reden ze daar?'

Wat er precies gebeurd is even buiten het dorp, is niet bekend. ‘Maar de vraag is wel waarom ze daar reden’, zegt Ooms. De weg van Finsterwolde naar Ganzendijk en Drieborg is niet de snelste route naar Bad Nieuweschans.

‘Het Modderland is een donker hoekje’, zegt Ooms over de weg net buiten het dorp. ‘Zeker ‘s nachts moet je daar oppassen.’

Dorp kreeg eerder te maken met dodelijk ongeval

‘Dit is echt het gesprek van de dag’, vervolgt ze. ‘Wat zeg ik, het gesprek van de week. Iedereen praat erover, en dat zal ook nog wel even duren.’

Ooms weet waar ze het over heeft. Negen jaar geleden reed een 13-jarige jongen uit het dorp met een brommer tegen een boom. Hij was op slag dood. Dat had niet alleen veel impact op het dorp, maar ook op de dorpen eromheen. ‘Iedereen kent elkaar in dit gebied.’

Of er nog iets georganiseerd gaat worden om het drietal te herdenken, is niet bekend. Er zijn initiatieven in het dorp, maar de uitvoering daarvan hangt af van de wensen van de nabestaanden.

