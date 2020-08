Winsum wint ANWB verkiezing Het Allermooiste dorp van Nederland

Winsum is door de ANWB uitgeroepen tot het allermooiste dorp van Nederland. De gemoedelijkheid, architectuur en levendigheid gaven de doorslag voor de jury.

30.000 Nederlanders lieten weten wat hun favoriete dorp is. Daaruit rolde een longlist van 50 dorpen waarop gestemd kon worden. Uiteindelijk ontstond er een top-5 van de allermooiste: naast Winsum waren dat Hollum (Friesland), Elsloo (Limburg), Oisterwijk (Noord-Brabant) en Urk (Flevoland).

Balans

Een jury bezocht uiteindelijk de dorpen en koos een winnaar aan de hand van een aantal criteria. Zo moest het dorp onder andere levendig zijn en de verhouding tussen bebouwing en groen goed in balans zijn. Wat de jury verder opviel in Winsum, was dat er vriendelijke mensen wonen die op straat een praatje maken.

'Het is hartstikke mooi dat alle Nederlanders nu eindelijk weten wat wij hier allang weten', zegt Henk de Vink van Promotie Winsum, 'en dat is dat Winsum het allermooiste dorp van Nederland is.'

'Aan zichzelf te danken'

En zegt De Vink: Winsum heeft de uitverkiezing aan zichzelf te danken. 'Want als je het juryrapport leest, dan ligt het aan de mensen die hier wonen, de huizen die hier staan, aan het groen en het water. Winsum is, samen met Obergum, een prachtig tweelingdorp. En nu weet heel Nederland dat. Als ik de jury zo hoor, was het echt het geheel.'

'Fantastisch, dit is iets waar wij al die tijd mee bezig zijn geweest', reageert Tina Lantink van de ondernemersvereniging. 'Wat Henk al zei: wat wij al wisten, zien ander mensen nu ook. Een mooi dorp, met heel veel bezienswaardigheden, geschiedenis, groen en monumenten.'

'We gaan direct om de tafel zitten', vervolgt Lantink, 'om door te pakken. Ten eerste om te kijken hoe we deze week doorkomen. Daarna zal er een groep samengesteld moeten worden die deze uitverkiezing verder voort gaat zetten. Om het uit te melken, om het een beetje oneerbiedig te zeggen.'

Jury

De jury van Het allermooiste dorp van Nederland bestond uit: Wim Daniëls (cabaretier en schrijver), Jaap Evert Abrahamse (architectuurhistoricus en onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Marieke Haafkens (route-expert ANWB Eropuit, juryvoorzitter).

Op donderdag 20 augustus wordt het dorp feestelijk onderscheiden.