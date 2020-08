Publiek welkom bij eerste oefenwedstrijden Donar

Donar speelt komend weekend in MartiniPlaza de eerste oefenwedstrijden van dit seizoen. Tegenstander van de duels op zaterdag en zondag is het Deense Bakken Bears. Bij deze duels mag publiek aanwezig zijn.

'Wat we in ieder geval gaan doen is oefenen tegen een buitenlandse tegenstander, komend weekend', vertelt bestuurslid Gert-Jan Swaving tijdens de eerste training van de club.

'Als het niet tussendoor afgezegd wordt in verband met corona, komt Bakken Bears uit Denemarken. Een team waar we ook al officieel tegen gespeeld hebben en vorig jaar ook tegen geoefend hebben. Eigenlijk zijn ze het Donar van Denemarken.'

Beperkt aantal toeschouwers

Beide wedstrijden vinden dus in MartiniPlaza plaats, met een beperkt aantal toeschouwers op de tribune.

'Omdat we nu met corona niet elders in de provincie kunnen oefenen, doen we het in MartiniPlaza', zegt Swaving. 'We gaan hier al oefenen met ons protocol met beperkt publiek. Afhankelijk van hoe groot de huishoudens zijn die komen, verwacht ik tussen de 170 en 200 toeschouwers per wedstrijd te mogen ontvangen.'

'Omdat dat natuurlijk niet verschrikkelijk veel is, doen we deze uitnodiging exclusief aan onze gold card houders, maar wel met het molenaarsprincipe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.'