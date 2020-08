Er komt definitief geen zomerkermis in Stad

De Vereeniging voor Volksvermaken, verantwoordelijk voor de festiviteiten rondom Groningens Ontzet, had eerder al een streep gezet door de zomerkermis vanwege de coronacrisis.

Alternatief

De kermisexploitanten kwamen vorige week met een alternatief kermisplan voor de Groninger binnenstad en legden dat de gemeente voor.

Die gemeente besloot maandag dus om er definitief een streep door te zetten. Dat betekent dat er voor het eerst sinds mensenheugenis geen kermis zal zijn tijdens Bommen Berend.

Goede wil

'We waren van goede wil om de kermis toch door te laten gaan', vertelt woordvoerder Hans Coenraads namens burgemeester Schuiling. 'Maar door het stijgend aantal coronagevallen en de drukte in de binnenstad van horecabezoekers, winkelend publiek in combinatie met het groot aantal bezoekers van de kermis, hebben we toch de knoop moet doorhakken om dit jaar geen kermis te houden'.

De kermisexploitanten zijn zwaar teleurgesteld. 'We hebben er alles aan gedaan om de kermis toch door te laten gaan', zegt organisator Gwendolyn Spelbrink. 'We hadden looproutes, hekken bedacht, maar het mocht allemaal niet baten'.

Aangeslagen

Spelbrink heeft wel begrip voor het besluit van de burgemeester: 'Dat er weer meer corona is daar valt natuurlijk niets aan te doen. Maar het is wel een klap voor ons. We staan al zo lang buiten spel. Iedereen stond al klaar om de kermis op te gaan bouwen. En dan dit. We zijn erg aangeslagen'.

