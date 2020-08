De eerste schooldag in coronatijd: 'Wat onaangenaam, zo'n start in een nieuwe klas'

Een eerste schooldag is altijd spannend, en al helemaal met alle strikte coronaregels. Hoe was dat voor ouders die hun kroost vanochtend bij het hek moesten afleveren?

Op OBS De Clockeslach in Vlagtwedde doen ze ieder jaar iets speciaals op de eerste schooldag. 'En vanwege de eerste schooldag is dat nu extra speciaal', zegt directeur Sander Zijlstra, die dit jaar Hilbert de goochelaar heeft uitgenodigd.

Rood lint

'Ik ga straks de officiële opening verrichten', zegt Hilbert, die in ieder lokaal een optreden van een minuut of 25 zal verzorgen. 'Ik knip straks een rood lint door, daar gaat dan even iets mee mis, maar uiteindelijk goochel ik dat alles weer goedkomt.'

Vandaag is dat nog een beetje anders vanwege deze opening, maar hierna komen de ouders niet meer voorbij het hek Sander Zijlstra - directeur OBS De Clockeslach in Vlagtwedde

Het is allemaal ter verhoging van de feestvreugde, al lijkt dat in Vlagtwedde nauwelijks nodig. Want: 'Bij ons kriebelt het', zegt directeur Zijlstra. 'Maar aan de kinderen zie je ook wel dat ook zij héél graag weer naar school willen. We kunnen niet wachten.'

In Vlagtwedde komen de ouders vanwege de coronaregels de rest van het schooljaar niet binnen het hek. 'Vandaag is dat nog een beetje anders vanwege deze opening, maar hierna komen ze niet meer voorbij het hek. En daarnaast hebben we natuurlijk heel veel hygiëneregels; tafels schoonmaken en handen wassen.'

Draaiorgel in Meerstad

Ook in Meerstad is het feest. Daar, bij de feestelijke opening van Integraal KindCentrum (IKC) Groenewei geeft zelfs Joris ten Have met zijn draaiorgel acte de présence. 'Het is een geweldige dag', zegt directeur Wieke Zondervan. En dat terwijl het eigenlijke gebouw waarin het IKC z'n intrek gaat nemen nog niet klaar is.

Maar je hebt tijdelijke gebouwen en tijdelijke gebouwen. Zondervan: 'Kijk maar hoe prachtig het is. Het is ruim, het is licht, en de afgelopen weken bleek het ook heel koel. Wij kunnen hier onze visie uitstekend uitvoeren. Dit is een volwaardige school.'

IKC Groenewei start met 60 schoolkinderen en 25 bso-kinderen. Zondervan: 'Half september start ook het kinderdagverblijf, en dat loopt storm. Nou, dat kunnen we prima opvangen, zeker als we over twee jaar in ons nieuwe gebouw trekken.'

Hier moet ik mijn dochter van twee bij het hek buiten afleveren van de peuterspeelzaal. Ik vind het verschrikkelijk. Joyce Alberts op Facebook

Spannend voor de ouders

De eerste schooldag mag voor directeuren dan spannend zijn, voor de kinderen die voor het eerst naar de 'grote' school gaan geldt dat natuurlijk óók. En wat te denken van de ouders, die sterven soms helemaal duizend doden. En dan helpen de coronamaatregelen, die op de ene school wat strikter zijn dan op de andere, natuurlijk niet.

'Hier moet ik mijn dochter van twee buiten bij het hek van de peuterspeelzaal afleveren', zegt Joyce Alberts op Facebook. 'Ik vind het verschrikkelijk. Ze vindt zulke dingen super spannend. Nu mag mama haar niet eens ondersteunen en met naar binnen gaan. Niet samen jasje en tasje opruimen...'

De kinderen passen zich heel makkelijk aan Tamara Schokker

Naar binnen of niet?

Tamara Schokker denkt dat het allemaal wel los zal lopen.

'Bij onze dochter (basisschool) hebben we haar tot aan de hoofdingang gebracht', schrijft ze op Facebook. 'Daar stond juf haar op te wachten. En met onze zoon op de peuterschool mochten we vandaag even mee naar binnen. Morgen mag dat ook nog en daarna geef je je kind over aan de juf bij het hek. Is prima zo, de kinderen passen zich heel makkelijk aan!'

Heel spannend

Annelies Oosterhoff vindt eigenlijk dat het overal zo zou moeten: 'Ik vind het belachelijk dat dit niet op elke school mag. Een eerste schooldag is voor een kind is heel spannend. Dan is het maar wat fijn als mama of papa even mee naar binnen mag.'

Jannie Löhr-Sesselaar weet al bijna niet beter. 'Ook op de school van onze dochter mogen ouders niet het plein op, dus ook niet de school in. Dat was voor de vakantie ook zo, dus dat zijn we nu ook wel gewend.'

Huilende kindjes

Zover is Irma Bekema nog niet. 'Hier ook afscheid vóór je het plein opgaat', schrijft ze. 'Lastig op zo'n eerste schooldag, met huilende kindjes en zoekende ouders... Wat onaangenaam zo'n start in een nieuwe klas.'

Dat vindt ook Monique Kuiper: 'Ik moest mijn kindje afzetten voor de deur. M'n dochtertje van 6, die nu in groep 3 zit, vond dit vreselijk. Ze had liever dat mama mee zou lopen, maar dit kon niet. Dit gaat echt zo te ver allemaal!'

'Het voelt niet fijn'

Jackeline Buurma denkt daar net zo over. 'Dom gedoe', schrijft ze op facebook. 'Ik moest net mijn zenuwachtige meisje afleveren bij het hek. Ouders mogen zelfs niet op schoolplein. Voor ouders is dat echt niet fijn en voor het kind ook niet. Ik had dat als ouder graag anders gezien. Het voelt niet fijn.'

