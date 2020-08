Thomas Koenis komend seizoen aanvoerder Donar

'Ik heb mijn visie over het aanvoerderschap met hem gedeeld en hij nam de rol aan', aldus Rudez.

Koenis is op dit moment de langstdienende speler binnen de selectie van Donar. 'Met zijn ervaring is hij dé persoon voor het aanvoerderschap.'

Trots op nieuwe rol

De kersverse aanvoerder spreekt van een goed gesprek met zijn coach.

'We hebben het er over gehad, ik heb ook aan hem (Ivan Rudez, red.) gevraagd of hij dat wilde', zegt Koenis. 'Ik ben natuurlijk heel erg trots dat ik de aanvoerder mag zijn.'

Volgens Rudez betekent de rol van Koenis niet dat hij de leider is. 'Ik geloof niet in één leider binnen een team, ik geloof in drie leiders minimaal, dus we zullen drie leiders hebben.'

'Leiderschap is een proces'

Rudez is van mening dat leiderschap niet gedefinieerd wordt door gewonnen prijzen. 'Leiderschap is een proces, dat niet snel gaat. We hebben tijd nodig om te zien wie onze leiders zijn en in de aankomende weken zullen we dat zien. Ze zullen zichzelf profileren, ik ga niet specifiek namen noemen. Het is een teamsport, het is geen tennis. Iedere rol is belangrijk.'

Rudez vervolgt: 'Zelfs van de jongste spelers verwacht ik veel concentratie en soms ook leiderschap, dat is de manier hoe ik ernaar kijk.'

Aangepast trainen

Qua fitheid zit het wel goed bij Koenis. 'Ik heb in de zomer goed kunnen trainen, het was wel een beetje kijken hoe je kon gaan trainen', vertelt Koenis. 'Op een gegeven moment heb ik een aantal materialen aangeschaft en een coach in de hand genomen.'

'Het enige nadeel was dat je niet echt de zaal in kon, pas vanaf 1 juli. Maar ik sta er eigenlijk hartstikke goed voor', aldus Koenis.

