Onderzoekers UMCG maken nanodeeltje tegen resistente bacteriën

Dat nanodeeltje is in staat zelf zijn weg te vinden naar de bacteriën die in een lichaam een infectie veroorzaken. Veel bacteriën beschermen zich tegen antibiotica, door zich te omhullen met een soort slijmlaag. Daar weet het nanodeeltje wèl doorheen te dringen.

Afweer

Het deeltje zorgt er ook voor dat de concentratie van bacteriën in het geïnfecteerde lichaamsdeel wordt opengebroken. De bacteriën worden daardoor verspreid in het hele lichaam, waardoor ze beter kunnen worden gedood door bestaande antibiotica en lichaamseigen afweercellen.

Volgens hoogleraar Henny van der Mei van het UMCG wordt er meer onderzoek gedaan naar nanodeeltjes die bacteriën bestrijden, maar is dit het eerste slimme nanodeeltje dat deze beide functies in zich heeft.

Muizen

De werking is onderzocht bij muizen die een bepaalde infectie hadden. Zeer snel wisten de slimme nanodeeltjes de infectiehaard te vinden. De deeltjes maakten de bacteriën los van de infectie.

Er is goede hoop dat de manier waarop het proces plaatsvindt in een muizenlichaam net zo verloopt in het lichaam van een mens. Wanneer het slimme nanodeeltje daadwerkelijk ingezet kan worden om mensen te genezen is onduidelijk. Daarvoor is nog veel onderzoek nodig.