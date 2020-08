Zwanestraat geschokt door dood restauranthouder: 'Vreselijk, echt vreselijk'

Maandagmiddag gaan de winkels in de Zwanestraat één voor één open. De dood van Kounatidis, 'een temperamentvolle man' volgens verschillende mensen die in de straat werken, is het gesprek van de dag.

De avond ervoor nog gesproken

Lola Kraan, werkneemster van een lunchroom in de straat, noemt de dood van Kounatidis 'bizar'. 'De avond voor zijn overlijden heb ik hem nog gesproken. Na het werk waren we aan het naborrelen, en hadden we bij hem pitabroodjes besteld.'

Je denkt aan niets anders, iedereen die binnenkomt heeft het erover Lola Kraan - Werkt in de Zwanestraat

'Heel goed kende ik hem niet, maar ik heb nog wel even met hem gekletst. We hadden het over de coronamaatregelen, de hitte, de gewone dingen in de horeca. Nu is hij zelf het gesprek van de dag. Je denkt aan niets anders, iedereen die binnenkomt heeft het erover.'

'Graag geziene collega'

'Vreselijk, echt vreselijk', zegt Dianca Lammers over de dood van haar zakelijke overbuurman. Ze werkt in een kledingzaak en hoorde via een collega van de dood van Kounatidis.

'Het was een graag geziene collega-ondernemer in de straat', zegt Lammers. 'Ze zitten hier al zo lang. Dit is een straatje waar iedereen met elkaar verbonden is. Toen we het hoorden, waren we compleet in shock.'

'Het was een temperamentvolle man, een echte Griek. Dat merkte je aan zijn houding, hij ging geregeld naar de sportschool. Mensen in de straat hadden goed contact met hem, dat zie je ook aan het aantal bloemen dat hier ligt. Dat zegt wel wat.'

Bloemen en kaarten ter nagedachtenis aan restauranthouder (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

'De leukste baas'

Eén van de mensen die maandag bloemen komt brengen is Khaled Mustafa. 'Toen ik naar Nederland kwam heb ik meteen voor Lazaros kunnen werken', zegt de van oorsprong Syrische Mustafa. 'Ook nadat ik wegging, kon ik kon altijd weer terugkomen om voor hem te werken.'

Mustafa noemt zijn voormalig werkgever de leukste baas die hij ooit gehad heeft. Maar Kounatidis was meer dan een baas voor hem. 'We waren beide sportief, hij vroeg me altijd hoe het ging met hardlopen, en wat voor tijd ik had gerend.'

'Hij is veel te vroeg weggegaan', zegt Mustafa. 'Het was een levensgenieter. Als hij jarig was, nodigde hij iedereen uit, om te eten en te feesten. Hij maakte heerlijk vers eten. Maar nu ben ik hem kwijt, ik ben hem verloren, voor altijd.'

Het restaurant is tijdelijk gesloten (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

'Beer van een kerel'

Iemand die ook van de kookkunsten van Kounatidis genoot, is Paul Vetter, eigenaar van een schoenenzaak in de Zwanestraat. 'Elke donderdagavond, tijdens koopavond, haalde ik mijn prakje bij hem', zegt Vetter.

'Zeker tijdens de coronatijd zoek je steun bij elkaar als ondernemers. Maar zijn motto was: niet opgeven, gewoon doorgaan. Als ik erbij nadenk wat er is gebeurd, word ik echt even stil. Je gelooft het niet, het is zo'n beer van een kerel. Zo'n man had er gewoon nog moeten zijn.'

