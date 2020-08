De CoronaMelder is er, maar werkt in Groningen nog niet volledig

Sinds maandag is de corona-app te downloaden. Toch werkt hij in de provincie Groningen pas vanaf 1 september voor de volle honderd procent.

Registeren in de app kan hier al wel, maar er wordt nog geen melding gegeven als je in contact bent gekomen met iemand die besmet is met het coronavirus.

Mensen in Drenthe kunnen vanaf vandaag al wel gebruik maken van alle functies van de app. Zij wonen namelijk in een van de testgebieden.

De applicatie stuurt een bericht als je in contact bent gekomen met iemand die besmet is met het coronavirus. Daarnaast geeft de app ook advies, om het aantal besmettingen tegen te gaan.

Bluetooth

De app werkt via bluetooth, die via deze weg registreert bij welke andere app-gebruikers je in de buurt bent geweest. Ben je besmet geraakt met het virus, dan kun je bij de lokale GGD een code aanvragen, die je vervolgens in de app kunt invoeren. Na twee weken wordt deze code weer verwijderd.

Mocht je in buurt zijn geweest van iemand die besmet is, krijg je hier ook een melding van. In deze melding staat niet om wie het gaat, alleen wanneer je met deze persoon in contact bent gekomen.

Daarnaast kan de app niet de precieze afstand tussen jou en de besmette persoon gebruiken, in plaats daarvan maakt de app een inschatting.

Niet op alle telefoons

De nieuwe app werkt niet op alle telefoons. Android-telefoons moeten met versie 6.0 werken, anders is de app niet beschikbaar. Hetzelfde geldt voor iPhone's: modellen hebben besturingssysteem iOS 13.5 of hoger nodig om de app goed te laten functioneren.

Volgens de Rijksoverheid is de privacy in de app gewaarborgd. Zo kent de app je naam en persoonsgegevens niet en wordt de app voortdurend getest. Daarnaast mag niemand je dwingen om de app te gebruiken.

