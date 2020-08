Oud-wethouder Delfzijl boos om afwijzing voor VVD-kieslijst

'Ik voel me beledigd. Mijn tijd bij de VVD is voorbij', zegt een teleurgestelde Harrie Houwerzijl uit Delfzijl. De oud-wethouder wilde als kandidaat op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eemsdelta, maar hij ziet zijn naam daar niet op terug.

Houwerzijl zegt dat hij is afgewezen omdat hij te veel zou twitteren. De VVD wil dat niet bevestigen.

Beledigd

De 74-jarige Houwerzijl hoopte op een plek in de onderste regionen van de lijst, want een raadszetel hoeft hij niet meer: 'Ik wil als nummer zestien of zeventien. Ik ben bekend in Delfzijl en denk dat ik stemmers kan trekken voor de VVD. Maar volgens de voorzitter twitter ik te veel. Ik voel me beledigd.'

VVD-voorzitter Janneke Snijder van de regio Eemsdelta kan niet bevestigen of het twittergedrag van Houwerzijl de werkelijke reden is voor de afwijzing: 'Daar laat ik mij niet over uit. Er ligt een advieslijst voor de kandidaten en daar stemmen de leden over twee weken op.'

'Zeer onwenselijke manoeuvre'

Houwerzijl stuurt dagelijks zo'n vijf tot tien tweetjes de lucht in, met name over nieuws en politiek. Ook op Twitter spreekt hij zijn ongenoegen uit over de afwijzing. En dat zorgt opnieuw voor onenigheid:

Voorzitter Snijder: 'Ik vind dit een zeer onwenselijke manoeuvre. De advieslijst is vertrouwelijk en dan hoort het niet om daarop in het openbaar te reageren. Dat heeft met privacy te maken. Daar word ik niet vrolijk van.'

Opnieuw geen lid meer

Houwerzijl was van 2000 tot 2006 wethouder en van 2014 tot 2018 raadslid. De kans dat hij ooit nog op een lijst van de VVD komt, is verkeken. De Delfzijlster heeft zijn lidmaatschap van de partij inmiddels opgezegd. Het is overigens al de tweede keer dat hij dat doet.

Drie jaar geleden stapte hij als raadslid uit de VVD-fractie in Delfzijl. Dat gebeurde na onenigheid met zijn fractievoorzitter en een raadslid van een andere partij. Houwerzijl ging verder als eenmansfractie onder de naam Lijst Houwerzijl. Om te voorkomen dat hij geroyeerd zou worden bij de VVD, zegde hij zijn lidmaatschap zelf op. Na zijn raadsperiode werd hij weer lid.

November verkiezingen

De verkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta, een fusie van Delfzijl, Appingedam en Loppersum, zijn op 18 november.

