Veendijk bij Steendam en Tjuchem wordt versterkt

De dijk, die geregeld in het nieuws is in tijden van langdurige droogte, voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Volgens waterschap Hunze en Aa's is ingrijpen nodig.

Harriët Bosman van het waterschap: 'De dijk voldoet niet aan de eisen die tegenwoordig aan kades worden gesteld. Deze dijk moet hoger en vooral breder om in tijden van droogte weerstand te kunnen bieden aan de druk van het water in het kanaal.'

De aanpak van de veendijk is een bijzonder project omdat er op de dijk een ontsluitingsweg voor woningen langs het kanaal ligt. Ook ligt er een fietspad op de dijk.

Voorkeursvariant

Bosman: 'We hebben vanaf het begin overleg gehad met de bewoners over wat de beste oplossing is. Daar is één voorkeursvariant uitgekomen. Die voorkeursvariant bespreken we tijdens een aantal inloopbijeenkomsten met de omgeving.' Zowel het algemeen bestuur van het waterschap als de gemeente Midden-Groningen moeten nog een besluit nemen over het voorstel.

De aanpak gaat meer dan twee jaar duren Harriët Bosman - waterschap Hunze en Aa's

De dijk langs het Afwateringskanaal werd vorige week nog op scheurvorming geïnspecteerd door medewerkers van Hunze en Aa's. Scheuren werden niet gevonden en dus was ingrijpen (het natspuiten van de dijk) niet nodig.

Het Afwateringskanaal begint bij het Schildmeer bij Steendam en loopt langs Tjuchem en Meedhuizen naar Farmsum. Daar stroomt het water in het Eemskanaal om vervolgens te worden afgevoerd naar de Eems.

Bosman verwacht dat de aanpak van de dijk meer dan twee jaar gaat duren. 'Omdat het veengrond is hebben we meer voorbereidingstijd nodig.'

