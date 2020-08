Van de Kamp botst met Taaij bij eerste training Lycurgus

Met het rondmaken van de werkvergunningen van de Canadezen Jerome Cross en Luke Herr, kon Lycurgus voor het eerst met een voltallige selectie trainen. Auke van de Kamp was er na een seizoen afwezigheid ook weer bij. De publiekslieveling speelde het afgelopen jaar in de Belgische competitie, voor Achel, en is blij dat hij weer terug is in Groningen.

'Ik dook op Taaij'

‘Heerlijk. Het is echt leuk. Ik heb de stad gemist, ik heb de mensen gemist, de sfeer is meteen weer goed, dus het is helemaal als vanouds eigenlijk’, aldus de 25-jarige passer-loper, die ook nog in botsing kwam met zijn coach. ‘Het was bij de eerste training. Ik zei tegen Bennie, toen we de ballen moesten rapen: Even op de borst met die bal. Maar Bennie schoot hem een beetje scheef, dus ik moest tien meter naar links en ik lette gewoon niet op wat er om mij heen was, dus ik dook op Taaij.'

‘Bij de eerste training lag hij al op de grond. Toen heb ik hem weer opgeraapt en het weggelachen. Het ging gelukkig allemaal goed en ik had zelf ook niks. Normaal gaat dat nog wel eens mis. Auke van de Kamp is weer terug hoor’, lacht de smaakmaker van Lycurgus.

De selectie van Lycurgus tijdens de eerste training (Foto: JK Beeld)

'Speciale plek in mijn hart'

Iemand die ook weer terug is, is de Canadees Chris Voth. Hij speelde van 2014 tot medio 2016 en het seizoen 2018/2019 voor Lycurgus en wordt, als zijn werkvergunning rond is, toegevoegd aan de technische staf als assistent-coach. Iets waar hij erg naar uitkijkt. ‘Groningen heeft een speciale plek in mijn hart, dus ik kom graag weer terug. Zelfs toen ik hier niet speelde, kwam ik tenminste één keer per jaar op bezoek, dus ik ben blij om weer terug te zijn.’

Bundesliga-ervaring

De coach van Lycurgus, Arjan Taaij, was ook weer van de partij. Hij gaat zijn achtste seizoen in als hoofdcoach van de club. Hij heeft een goed gevoel bij de selectie. ‘We zijn heel positief over deze groep. We hebben met Auke een bekende speler teruggehaald, met Luke Herr hebben we een spelverdeler die al drie jaar Bundesliga gespeeld heeft. Met Jerome Cross hebben we een diagonaal met veel potentie, die het afgelopen jaar ook in de Bundesliga speelde. We hebben daardoor iets meer ervaring dan vorig jaar. Ik ben daar heel optimistisch over. Plus alle jongens die vorig jaar een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt.’

Extra spelers?

‘Het enige is, dat het er maar twaalf zijn. Vorig jaar hadden we er dertien en het jaar daarvoor veertien. Maar we moeten realistisch zijn, we hebben gewoon geen budget meer. Als we nog één of twee spelers toe kunnen voegen, dan doen we dat graag, maar we zullen daar extreem creatief mee moeten zijn’, aldus Taaij.

Luke Herr en Jerome Cross zijn voor het eerst van de partij (Foto: JK Beeld)

Programma

De eerste oefenwedstrijd van Lycurgus is op woensdag 2 september in België tegen Roeselare. In het weekend van 3 oktober begint het echte werk voor Lycurgus met de strijd om de supercup.

