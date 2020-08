Corona als katalysator bij burn-out: Hoe herken je de signalen op tijd?

Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB). De Groningse gezondheidspsycholoog Pepijn Baselmans schrikt van dit 'bijzonder hoge aantal'. 'Maar je ziet inderdaad dat over de gehele linie de belasting groter wordt', erkent hij.

Eindstation

'Burn-out is het eindtraject van heel lang onder stress staan', legt Baselmans uit. 'Je hebt het dan over maanden of jaren. We zien dan klachten als oververmoeidheid, vergeetachtigheid en lichamelijke klachten zoals maagpijn. Mensen zijn ook vaak prikkelbaarder, hebben een korter lontje. Het systeem is echt uitgeput.'

Meer spanning, minder ontspanning

Volgens Baselmans kan de coronacrisis werken als een katalysator. 'Er zijn mensen die meer uren hebben gewerkt, zoals in de zorg. Er is veel meer onzekerheid en de scheiding tussen privé en werk is weggevallen. Voor velen kwamen er ook taken bij, zoals de kinderen les geven. De belasting is dus groter en aan de andere kant zijn stressverminderende factoren verdwenen. Je kunt niet even bij een collega binnenlopen om frustratie te delen en je krijgt geen rechtstreekse waardering van je collega's en leidinggevende.'

Voorkomen is beter dan genezen

Wat kun je zelf doen om te voorkomen dat je een burn-out krijgt? Baselmans: 'Burn-out is dus het eindstation. In de periode die daaraan vooraf gaat, heb je te veel stress. Merk je dat je vaak spierspanning hebt of dat je nek vaak vast zit en dat je een korter lontje hebt, vindt dan een manier om dat werk echt los te laten. Ga toch op bezoek bij die vriend, ook als je niet zo lekker in je vel zit. En denk om je leefstijl: voldoende slapen, bewegen en gezond eten'.

