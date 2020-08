Media over Winsum: 'Meer dan dat dorp aan de weg naar Lauwersoog'

Dat Winsum door de ANWB is verkozen tot het allermooiste dorp van Nederland kan niemand zijn ontgaan. En dus is het dorp landelijk nieuws. Van GeenStijl tot het AD en van RTL Nieuws tot De Telegraaf.

'Twee kerken en een goeie kroeg.' Zo vat de Volkskrant Winsum samen. 'Voor velen was het dorp tot voor kort vooral bekend vanwege de ligging langs de met flitspalen omgeven weg naar Lauwersoog, waar de boot naar Schiermonnikoog vertrekt.'

Het AD laat kaasboer Johan van der Beek aan het woord. De oud-deelnemer van Heel Holland Bakt merkt dat het goed gaat met het dorp. 'Er wordt gewoond en geleefd. De auteur van het artikel vat de sfeer van Winsum als volgt samen: 'De dorpelingen die er zitten, bestellen nog een koffie of een biertje. En als er bekenden langskomen, gaat steevast de hand omhoog en klinkt een typisch Groningse groet: 'Moi!'

Geef mij maar Winsum, gezellig en klein Alje van Bolhuis - muzikant

De Telegraaf kopt met 'Stille schoonheid bekroond'. 'Dit was jarenlang het best bewaarde geheim van ons land', vertelt burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland in een reactie. Hij is blij dat het nu een keertje niet over aardbevingen, verzakkingen en andere rampspoed gaat. Bloemist Ronald Nijborg kijkt uit naar de toeloop van toeristen na de uitverkiezing. 'Daar wordt heel het dorp gelukkig van.'

Dorpsgids Rixt van Goslinga laat RTL Nieuws de mooiste plekken van Winsum zien. 'Je kunt hier gewoon gelukkig worden. De sfeer is goed en de mensen groeten elkaar. Het is hier plezierig wonen', vertelt ze. 'Er zijn hier prachtige parels te vinden.' Alje van Bolhuis verzorgt de muzikale omlijsting. Hij bezingt zijn Winsum met de woorden 'geef mij maar Winsum, gezellig en klein', maar ook met: 'Winsum is prachtig, daar moet je zuinig op wezen'.

De website GeenStijl geeft tot slot nog een tip voor liefhebbers van de plek met 'structuur, aangeveegde stoepen en nul verveling': er staan 24 huizen te koop in 'Waanzinig Winsum!'.

