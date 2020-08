Ook stille tocht in Bad Nieuweschans voor omgekomen drietal; erehaag in Pekela

Niet alleen in Finsterwolde, maar ook in Bad Nieuweschans en Pekela worden bijeenkomsten georganiseerd voor de verongelukte Alex, Boye en Sebastiaan. Een vriendengroep in Bad Nieuweschans organiseert een stille tocht, in Pekela wordt een erehaag gevormd.

Het drietal verongelukte in de nacht van vrijdag op zaterdag net buiten Finsterwolde. De bestuurster van de auto ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Twee van de drie mannen hadden net een verjaardagsfeestje gehad. De vrouw en een buurman zouden hen weer naar huis brengen.

Proosten met blikje bier

Dat ging gruwelijk mis. Vrienden van de mannen organiseren ter nagedachtenis aan de drie een stille tocht vanaf het huis waar de verjaardag was. Woensdagavond wandelen ze in Finsterwolde met blote buik naar de plek van het ongeluk, om daar een blikje bier op het drietal te drinken en een witte roos neer te leggen. Niet alleen herdenken ze de omgekomen mannen, maar ook de bestuurster nemen ze mee in hun gedachten.

Wandelen naar woningen

Maar niet alleen in Finsterwolde, ook in Bad Nieuweschans en in Pekela staat het één en ander te gebeuren.

'Wij willen ook graag iets voor de jongens doen', vertelt Mandy Ooms uit Bad Nieuweschans. Zij is een van de initiatiefneemsters van een stille tocht. Op 29 augustus om half acht wandelen deelnemers vanaf de supermarkt naar de Zamenhofstraat, waar twee slachtoffers en de bestuurster vandaan komen.

'We lopen langs de huizen waar ze gewoond hebben', vertelt Ooms. In de Zamenhofstraat is een stukje straat afgeschermd, waar drie foto's staan van de omgekomen mannen. 'Mensen kunnen daar een roos neerleggen om afscheid te nemen. We vragen iedereen ook om een flesje bier mee te nemen om te proosten.'

Erehaag

In Pekela wordt een erehaag georganiseerd. De overleden Boye zal in die gemeente worden begraven. Reden voor Jannie Orsel, die Boye van jongs af aan kent en bevriend is met zijn moeder, om een mooi afscheid te organiseren. Het plan was een stille tocht, maar dat is veranderd in een erehaag. 'Dan worden natuurlijk ook de namen van de andere slachtoffers genoemd', zegt Orsel.

Zij vervolgt: ‘Een stille tocht is heel erg mooi, maar je komt dan toch in de moeilijkheden qua afstand houden. Daarom organiseren wij een erehaag. Daarbij kunnen mensen aan twee kanten van de weg staan en bloemen op de auto leggen. Het moet een mooi, net en respectvol moment worden.’

Wanneer de erehaag precies plaatsvindt, is nog even de vraag. Dat is afhankelijk van de uitvaart. Orsel: ‘Zodra dat duidelijk is, plaats ik een mededeling op mijn facebookpagina.’

