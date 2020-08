Winsum profiteert van titel allermooiste dorp: 'Het loopt storm'

Ze is betrokken bij de ondernemersvereniging en was maandagochtend bij de bekendmaking van verkiezing. Nagelbijtend wachtte ze samen met andere betrokken Winsumers op het verlossende telefoontje. ‘Mooi dat we het zijn geworden. En daarna brak het feest los.’

Maandagmiddag is het succes van de verkiezing al direct merkbaar voor Geertsema. Er komen ineens veel aanvragen voor boekingen bij haar B&B binnen.

Telefoon roodgloeiend

‘Ik zeg net nog tegen mijn man. Het loopt wel storm hè. Ik krijg de ene na de andere aanvraag binnen. Ik heb zelfs al boekingen voor volgend jaar’, vertelt Geertsema. Ze merkt dat dit door de verkiezing komt. ‘Mensen willen hier nu toch zelf komen kijken, gaven ze aan.’

Even verderop bij camping Marenland staat de telefoon ook roodgloeiend. Daar krijgen ze ook ineens meer boekingen binnen.

Ondernemers Ruud en Robbert van Barneveld (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘De receptie vertelde mij dat veel mensen toch even een felicitatie doen tijdens het reserveren en de verkiezing benoemen. Ook in het online reserveringssysteem zetten mensen als opmerking erbij dat ze het allermooiste dorp even in het echt willen bekijken’, vertelt Robbert van Barneveld. Samen met zijn broer Ruud runt hij Marenland.

Even bijkomen hoor. Ik heb vandaag en gisteren al veel journalisten het dorp laten zien. Jan Bijsterveld - Dorpsgids van Winsum

Bijkomen

Dorpsgids Jan Bijsterveld zit op een terras in het centrum. De rondleidingen door het dorp staan ook in de belangstelling.

'Even bijkomen hoor. Ik heb vandaag en gisteren al veel journalisten het dorp laten zien. Fantastisch dat er zoveel interesse is. De aankomende dagen zullen we het wel druk houden. Maar we zijn met achttien gidsen en we leiden graag de mensen rond.'

Crisiscentrum

De ondernemersvereniging vindt de aandacht voor het dorp heel fijn. ‘We hebben gisteren een soort crisiscentrum ingericht, want er kwam ineens heel veel op ons af. Crisis klinkt alleen zo negatief, het is natuurlijk positief’, legt Tina Lantink uit.

‘We wilden juist overleggen hoe we het de aankomende dagen zouden gaan aanpakken met alle aandacht. Maar het kwam allemaal in één dag. We werden bestookt met telefoontjes van pers’, vertelt Lantink.

Blijdschap bij Tina Lantink als de uitslag bekend is (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘Vlaggen hangen uit. Het is een hele mooie drukte in het dorp. We hebben zelfs reacties gekregen van Winsumers die hier niet meer wonen en trots reageren’, zegt Latink.

Coronaproof feest vieren

De aankomende dagen organiseert de ondernemersvereniging diverse activiteiten. De feesttent, met open zijkanten, is al opgezet. ‘We gaan zaterdag een pubquiz organiseren in de buitenlucht. Want het moet een coronaproof feest worden.’ Voor de kinderen komen er speeltoestellen in het winkelcentrum van Obergum.

De feesttent is opgezet voor onder andere de pubquiz (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘Normaal zouden we een groots dorpsfeest geven, maar dat is niet mogelijk in deze coronatijd. Dus dan doen we het zo. We willen natuurlijk niet dat Winsum bekend gaat worden om een corona-uitbraak’, zegt Lantink.

Buitenlandse interesse

Terug naar Marenland. Ondernemer Robbert, die zelf opgegroeid is in Winsum, kijkt trots over het campingterrein waar gasten zich vermaken. Vanaf de kade wordt er in het Winsumerdiep gesprongen.

'Terecht dat we zoveel aandacht krijgen. Zelfs de Nederlandse ambassade in Engeland besteedt aandacht aan het dorp. De belangstelling gaan we hoop ik nog lang merken.'

Lees ook:

- Media over Winsum: 'Meer dan dat dorp aan de weg naar Lauwersoog'

- Winsum wint ANWB verkiezing Het Allermooiste dorp van Nederland