Onderwijsbond bezorgd over veiligheid op middelbare scholen

'Zes weken lang is er niks gedaan en nu de scholen weer zijn gestart is er ineens discussie.' De Groningse afdeling van onderwijsbond AOb is verbaasd en bezorgd nu steeds meer deskundigen zeggen dat toch meer maatregelen nodig zijn om coronabesmettingen op middelbare scholen te voorkomen.

Ventilatie en meer

De waarschuwingen komen terwijl de scholen in regio Noord alweer draaien. 'Het Noorden lijkt wel een proeftuin voor de rest van Nederland,' zegt bestuurder Hayo Bohlken. 'Vorige week ging het over ventilatie en gisteren kwam daar ineens de besmettelijkheid van 15-plussers bij, door wat Illy heeft gezegd.'

Bohlken refereert aan kinderarts Károly Illy, die ook lid is van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert. De arts pleit ervoor dat middelbare scholieren verplicht worden een meter afstand tot elkaar te bewaren, omdat oudere tieners het virus wel degelijk zouden kunnen overdragen. Dit blijkt volgens hem uit recente studies.

Scholen dicht

Het invoeren van deze afstandsmaatregel voor leerlingen zou volgens Bohlken betekenen dat de scholen onmiddellijk weer dichtgaan. 'In de klas kan het nog wel, in een toetsopstelling. Maar in de rest van de school is afstand houden absoluut niet te doen. Tieners houden geen afstand, dat zie je ook in de stad.'

De onderwijsbond zit daarmee in een onmogelijke spagaat, zegt Bohlken. 'Tachtig procent van de docenten wil lesgeven; die zeggen: we passen wel op onszelf. Maar we maken ons als bond wel ernstig zorgen, nu het niet zo veilig blijkt als steeds wordt gezegd.' Bij de Groningse afdeling komen deze week telefoontjes binnen van leden. 'Die zeggen: hoe heeft dit kunnen gebeuren, terwijl wij alweer op school bezig zijn.'

Meer meningen

In Regio Noord beginnen op de meeste middelbare scholen woensdag de lessen weer. Scholieren hoeven alleen tot de leraar afstand te houden en niet tot elkaar. Illy is niet de enige deskundige die daar nu vraagtekens bij zet. Maandag kwam er ook kritiek van het Red Team, een onafhankelijke groep van tien wetenschappers die minister De Jonge van adviezen voorziet.

Red Team-lid Wim Schellekens zei dat scholen niet open moeten in gebieden waar de besmettingsgraad hoog is, zoals in delen van Amsterdam. Hij wil dat er onder kinderen massaal getest wordt, om zo de dragers van het virus te vinden.

Adviezen en besluit

De mening van Illy en andere deskundigen moet nog worden besproken in het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert. De Groningse arts-microbioloog Alex Friedrich, zelf ook regelmatig lid van het OMT, moedigt die discussie aan. 'Omdat het OMT zelf eerder ook heeft aangegeven dat de maatregelen op middelbare scholen zouden moeten worden heroverwogen wanneer de aantallen gaan toenemen.'

Friedrich is zelf geen voorstander van de één meter afstand die Illy voorstelt. 'Ik zou dan de anderhalve meter blijven hanteren. Maskers op de gang kan zinvol zijn, net als betere hygiënevoorzieningen, laagdrempelig testen en thuisblijven wanneer familieleden risico lopen.' Friedrich is altijd voorstander geweest voor regionale maatregelen, ook op middelbare scholen. 'Maar sommige maatregelen moet je wel landelijk bepalen, omdat je dan in regio's met lage aantallen nog iets kunt bereiken.'

Tempo graag

De Algemene Onderwijsbond eist dat het kabinet snel een standpunt inneemt. 'Wij zijn zelf geen medici en willen ook geen medisch standpunt innemen.'