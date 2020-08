Begin gemaakt aan sloop van dertig huizen in Ten Boer

Tientallen bewoners staan toe te kijken hoe een kraan een begin maakt aan de sloop van dertig huizen aan de Fazanthof in Ten Boer. In enkele minuten is de bijkeuken van een van de huizen met de grond gelijk gemaakt.

'Werk nog een uurtje door en het hele blok ligt plat', roept een van de bewoners naar de aannemer. Maar is zo'n vaart gaat het niet. De start van de sloop in Ten Boer is symbolisch. Het blijft deze dag beperkt tot een bijkeuken.

Dubbel gevoel

De komende tijd gaan alle dertig huizen plat. Een mijlpaal met een dubbel gevoel voor veel bewoners. Aan de ene kant zien ze hun eigen huis met de grond gelijk worden gemaakt, maar aan de andere kant was dat huis niet veilig en krijgen ze er een nieuw veilig huis voor terug.

Van emoties is dinsdagmiddag vrijwel geen sprake. 'Dat is omdat ik al afscheid heb genomen van dit huis toen ik de deur achter me dicht trok', vertelt Gijs Noorlander. Hij woont net als de rest van de straat al meer dan een halfjaar in een wisselwoning. 'Daarom is het nu niet meer emotioneel.'

Eindelijk

Zijn buurvrouw Anneke de Jong is vooral blij dat er nu een start is gemaakt met de sloop. 'Eindelijk', verzucht ze. 'Hier hebben we zo lang op gewacht en ik ben blij dat er nu eindelijk wat gebeurt.'

Nu wij daar niet meer zijn voelt het ook niet als van ons Anneke de Jong - buurtbewoner

Een half jaar geleden had De Jong minder vrede met het feit dat haar huis zou worden gesloopt. Het is tenslotte de plek waar haar kinderen zijn opgegroeid en waar ze samen met haar gezin allerlei herinneringen heeft opgebouwd.

'Ik had het net nog wel even hoor', lacht ze. 'Ik gluurde naar binnen, zag de vloer en dacht: hier hebben de kinderen leren lopen. Maar haal het er maar uit, dan kan ik het ook niet meer zien. Nu wij daar niet meer zijn voelt het ook niet als van ons. Ik had niet gedacht dat ik dat ooit zou zeggen, maar zo voelt het nu wel.'

Moeizaam proces

Met de start van de sloop kan het moeizame proces uit het verleden voorzichtig worden afgesloten. Maar het traject waar deze bewoners de afgelopen jaren in hebben gezeten, heeft wel een groot stempel gedrukt op waar ze nu staan.

Noorlander: 'De sloop is een opluchting, want het is een volgende stap. Maar gezien het proces tot nu toe ben ik bang dat er nog heel veel stappen gaan komen.'

Het liefst richt iedereen de blik dan ook op de toekomst. 'Ik wil dat ons leven weer om ons leven draait en niet om ons huis', zegt De Jong.

Voorzichtig in optimisme

Terwijl de hele straat staat toe te kijken, wordt het bouwbord onthuld. Als we dat bord mogen geloven, dan moet eind volgend jaar alles klaar zijn. Maar aan de Fazanthof gaan ze niet meer blind uit van een planning.

'We zullen het zien', verzucht Noorlander. 'Alles heeft al dusdanig lang geduurd dat ik voorzichtig ben geworden in mijn optimisme.'

