Eigenaar Het Feest: 'Emotioneel van de sluiting, het is gewoon niet eerlijk'

In een kort geding bestrijdt het café de opgelegde sluiting, die in principe tot en met komende vrijdag geldt. De eigenaar wil de deuren woensdag alweer openen.

Undercover

Het is zaterdagochtend 00.30 uur als een toezichthouder van de gemeente Groningen het café aan de Peperstraat in Stad undercover binnenloopt. 'Bij de ingang hoorde ik dat ik niet mocht dansen en moest gaan zitten', zegt hij tijdens het kort geding.

Ik moest me tussen de mensen door wurmen, kon niet doorlopen zonder iemand aan te raken. Toezichthouder gemeente

Aan het begin ging het nog goed, later veranderde dat.

'Toen ik aan de draaibar een drankje bestelde werd het steeds drukker. Ik werd aangestoten en zat op een gegeven moment schouder aan schouder tussen de mensen. Ik moest me tussen de mensen door wurmen, kon niet doorlopen zonder iemand aan te raken. Zo'n 25 mensen waren op een gegeven moment aan het dansen. Men riep wel op om te gaan zitten, maar niet iedereen deed dat.'

Na het bezoek van de BOA krijgt de gelegenheid zaterdag overdag een brief. Wat mondeling al was aangegeven werd werkelijkheid: de Veiligheidsregio sluit Het Feest voor de duur van een week.

DJ vervangen door USB-stick

Dát de regels her en der werden geschonden die bewuste vrijdagavond en -nacht ontkent het café niet. De advocaat zegt dat het bedrijf er wel alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat het virus zich zou verspreiden.

Na een gemeentelijke waarschuwing op 1 augustus werd de DJ vervangen door een USB-stick, stond de muziek zachter en bezoekers werden meermaals opgeroepen toch echt te blijven zitten.

Elke dag dat ik dicht ben kost me geld, ik slaap ook weinig, word er verdrietig van Eigenaar Het Feest

'Als we lak hadden gehad aan de regels, had ik de sluiting begrepen', zegt de bedrijfsleider van Het Feest. De eigenaar voegt er licht emotioneel aan toe:

'Ik vind het gewoon niet eerlijk wat er hier gebeurt. Elke dag dat ik dicht ben kost me geld, ik slaap ook weinig, word er verdrietig van. Mijn vrouw en kinderen vinden het ook niet altijd leuk dat papa zo is. Helemaal als je probeert het goed te doen, is dit niet fijn.'

Zo sloot het café de deuren

Gevaarlijke infectieziekte

De advocaat van de Veiligheidsregio verdedigde het besluit van voorzitter Schuiling om de zaak te sluiten.

'Corona is één van de gevaarlijkste infectieziekten die we in Nederland kennen. Er dreigt een uitbraak van het virus, het aantal besmettingen is de afgelopen tijd ook toegenomen.'

De Veiligheidsregio blijft daarom achter de sluiting staan. 'De gebruikelijke reactie op een overtreding is om de deuren drie maanden te sluiten, dus eigenlijk is de week die we nu opleggen nog uiterst coulant. En dat terwijl het niet in acht nemen van de coronaregels zeer grote consequenties kan hebben.'

'Als je je niet aan de regels houdt, dan krijg je een waarschuwing', zegt de advocaat ook. 'Die heeft Het Feest op 1 augustus al gehad. Als je je dan opnieuw niet aan de regels houdt moet je niet raar opkijken dat de zaak daadwerkelijk wordt gesloten. Dat is inmiddels bij zes gelegenheden in de gemeente Groningen gebeurd, en bij één zaak in Midden-Groningen.'

Woensdag uitspraak

De rechter doet woensdag in de loop van de middag uitspraak.

