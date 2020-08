Provincie wil 'heel snel' meer stroom naar het Chemiepark

Het nieuwe verdeelstation is nodig omdat er plannen zijn voor de ontwikkeling van projecten, onder meer op het gebied van waterstof. Die plannen kunnen alleen worden gerealiseerd als de stroomtoevoer wordt opgekrikt.

Druk opvoeren

Verantwoordelijk gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) heeft daarom een brief naar netbeheerders Enexis en Tennet gestuurd. Daarmee hoopt ze schot in de zaak te brengen. Alhoewel de bestuurder bijna wekelijks overleg heeft met de beide bedrijven, wordt de druk toch opgevoerd.

'Wij hebben meerdere grote aanvragen binnengekregen voor vergunningen op het gebied van onder meer de productie van waterstof. Met de brief kijken we vooruit. We willen namelijk dat het verdeelstation klaar is op het moment dat vergunningen zijn verleend. Het moet niet zo zijn dat de vergunningen verleend zijn en dat er dan niet voldoende stroom is om de plannen uit te voeren.'

Topprioriteit voor provincie

De bestuurder van GroenLinks noemt de brief nog 'net geen brandbrief', maar wil met de brief wel benadrukken dat de komst van een nieuw verdeelstation voor elektriciteit in de omgeving van het Chemiepark topprioriteit is voor de provincie. 'Ons verzoek is om heel snel te beginnen met de bouw.'

