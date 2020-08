Bliksem treft voetbalclub TLC: 'We zijn aan een ramp ontsnapt'

Twee lichtmasten stuk, de meterkast ontploft, de kassa die het niet meer doet en bijna was de kantine in vlammen opgegaan. Dat is wat een blikseminslag veroorzaakte bij voetbalclub TLC, de Tolbert Leek Combinatie.

Zondagnacht sloeg de bliksem in een van de lichtmasten rond het trainingsveld. De bliksem baande zich via een tweede lichtmast en de stroomkabels een weg naar de kantine.

'Daardoor is de nieuwe meterkast in de kantine ontploft', vertelt voorzitter Jan Rockers van de Leekster voetbalclub. 'Door de knal en een enorme steekvlam is de deur naar de meterkast eruit geblazen. Dit was echt heftig!'

Als we niet net een nieuwe meterkast hadden gehad, stonden we nu tussen de puinhopen Jan Rockers - Voorzitter voetbalclub TLC

Scorebord

Vervolgens zijn ook onder meer de kassa, de beveiliging en het scorebord getroffen. 'Er was ook een luik in de ruimte van de cv-ketel, dat is er ook uitgeblazen', vertelt Rockers verder.

De voorzitter is zich er van bewust dat het nog veel erger af had kunnen lopen. 'Ik denk dat als we niet net een nieuwe meterkast in de kantine hadden gehad, ik hier nu had gestaan met een bulldozer. Dan stonden we nu tussen de puinhopen.'

Duizenden euro's

Ook was op dat tijdstip niemand aanwezig in de kantine. 'Je moet er niet aan denken als er wel mensen waren geweest'. De schade voor de voetbalclub loopt in de duizenden euro's.

'Alleen een lichtmast is al zo'n 5000 euro', schat Rockers. Gelukkig is de club wel verzekerd. 'Dat geldt alleen voor binnen, niet voor buiten. We hopen dat de schade aan de lichtmasten meevalt'.

Aan een ramp ontsnapt

De lichtmasten kunnen dus voorlopig niet gebruikt worden. Dat betekent dat er voorlopig na acht uur niet getraind kan worden. De club heeft daarom een aangepast trainingsprogramma samengesteld.

Voorzitter Rockers is ruim een dag later nog beduusd van de inslag. 'Het is een enorme ravage maar tegelijkertijd denk ik dat we aan een ramp ontsnapt zijn....'