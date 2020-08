Zeehondencentrum Pieterburen woensdag weer open na 'coronasluiting' (update)

In de loop van de quarantaineperiode testten drie anderen ook positief. Alle vrijwilligers moesten in thuisquarantaine.

'Geen risico lopen'

'We denken dat we een veel grotere uitbraak hebben voorkomen door dicht te gaan', zegt Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen. 'We moesten wel dicht, zodat de vrijwilligers die niet in quarantaine zaten voor de zeehonden konden blijven zorgen. Dan was er ook niemand geweest om het publiek te ontvangen. En voor ieders gezondheid en veiligheid nemen we ook liever het zekere voor het onzekere, dan daar een risico mee te lopen.'

Drie weken lag getest

De positief geteste medewerkers en hun contacten zijn drie weken lang getest. De GGD concludeert nu dat iedereen uit deze groep negatief is op de aanwezigheid van het coronavirus. Ook de zeehonden zijn allemaal getest, 'om het zekere voor het onzekere te nemen'.

Kosten

'Het is wel een dure grap geweest', zegt Van Dijk over de sluiting. 'In de week voor we dicht gingen, waren we elke dag uitverkocht. Dat gaat over zo'n vijfhonderd mensen per dag. De verwachting was dat het de afgelopen drie weken ook zo zou zijn geweest.'

Aanpassingen

Het centrum voert bij de heropening van woensdag wel wat aanpassingen door. Zo komt er een publieksteam en een apart zeehondenteam. Verder gaan nieuwe vrijwilligers eerst in quarantaine voordat ze aan de slag mogen.

