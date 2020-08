Onverwachte wending: raad Oldambt kan omstreden biomassa-onderzoek tegenhouden

Geeft de gemeenteraad van Oldambt een ‘go’ of een ‘no go’ aan een nieuw onderzoek naar de omstreden biomassa-installatie in Winschoten? Dat is de vraag die dinsdagavond 25 augustus beantwoord gaat worden in een extra raadsvergadering.

De partijen SP en VCP hebben de vergadering aangevraagd. Volgens de regels moet minimaal één vijfde van alle raadsleden instemmen met een extra vergadermoment. Beide partijen hebben samen genoeg leden om dat af te dwingen.

De burgemeester en tevens voorzitter van de vergadering, Cora-Yfke Sikkema, heeft daarom een extra vergadering uitgeschreven.

Biomassa-installatie

Er is al langere tijd veel te doen over de biomassa-installatie in Winschoten. De installatie staat middenin een woonwijk en moet, door houtsnippers te verbranden, het naastgelegen zwembad verwarmen. Maar bewoners hebben gezondheidsklachten en uit een onafhankelijk onderzoek bleek dat de uitstoot vele malen hoger lag dan de toegestane waardes.

De eigenaar van de installatie vertrouwt niet op dat onderzoek en krijgt van de gemeente Oldambt een tweede kans. Volgens planning zou de installatie op 26, 27 en 28 augustus weer aangezet worden. Daar kan de raad van Oldambt dus voor gaan liggen.

Bijna alle mensen daar hadden last van hoesten, een droge mond en bijvoorbeeld vieze ramen Linda Bolderman - SP

‘Gezondheid in gevaar’

Voor de VCP en de SP is het zo klaar als een klontje: de uitstoot overschrijdt meerdere normen en de omwonenden mogen daar niet opnieuw aan blootgesteld worden.

Linda Bolderman, voorvrouw van de SP: 'Wij zijn langs de deuren geweest en bijna alle mensen daar hadden last van hoesten, een droge mond en bijvoorbeeld vieze ramen, maar zij werden niet serieus genomen. Hun problemen worden weggewimpeld.'

'Geen proefkonijnen'

Beide partijen hopen dat dinsdag een meerderheid van de raad aan de kant van de omwonenden staat en geen toestemming geeft voor een nieuw onderzoek. Sterker nog: zij hopen dat Oldambt de stekker trekt uit een samenwerking met de eigenaar van de installatie.

VCP’er Jan Kenter: ‘Er zijn zoveel ontwikkelingen met biomassa dat wij zeggen: laten we eerst als raad een uitspraak doen of wij überhaupt met deze vorm van energie opwekken door willen gaan. Want als het antwoord op die vraag ‘nee’ is, dan is het volstrekt zinloos om de omwonenden drie dagen lang in de rook te zetten.’

Bolderman: 'De omwonenden zijn geen proefkonijnen. Hun veiligheid staat voorop, ondanks de eventuele financiële gevolgen die het stoppen met de biomassa-centrale kan hebben. De mensen zijn er al veel te lang aan blootgesteld.'

Lees ook:

- Omwonende wil met kort geding tweede kans biomassa-installatie voorkomen