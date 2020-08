Voorrangsregel bij Helperzoomtunnel in Stad aangepast

Met die maatregelen hoopt de gemeente de kruising veiliger te maken.

Drie keer oversteken

De nieuwe voorrangsregel gaat vanaf vrijdag in. Vanaf dan moet je als fietser die vanuit het zuiden naar de Helperzoomtunnel rijdt weliswaar nog altijd drie keer oversteken, maar heb je daarbij twee maal voorrang.

Als fietser moet je auto's die vanuit het zuiden de tunnel in willen rijden voorrang verlenen. Eenmaal overgestoken, heb je voorrang bij het oversteken van de Helperbrink en het opnieuw oversteken van de Helperzoom.

Extra drempel

Het autoverkeer vanuit het zuiden heeft weliswaar voorrang op de fietsers, maar moet voor de kruising met de tunnel een extra verkeersdrempel over. Die wordt aangelegd om de snelheid te remmen.

Tijdelijke situatie

De ingewikkelde kruising, waarbij fietsers vanuit het zuiden drie keer moeten oversteken om rechtsaf of rechtdoor te kunnen, zorgde al voor kritiek van de VVD-fractie in de stad. Maar volgens gemeentewoordvoerder Natascha van 't Hooft is de situatie sowieso tijdelijk.

'Het was natuurlijk de bedoeling dat we na de zuidkant ook de noordkant van de Helperzoom zouden aanpakken. Daarna zouden we een definitieve oplossing bedenken. Door de corona duurt dat nog langer, waarschijnlijk wel tot in 2021. Dus ook deze aanpassing is tijdelijk. We gaan nu scherp monitoren hoe de verkeersstromen zich de komende tijd gedragen.'

