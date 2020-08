Maarten Bouwknecht keert terug bij Worcester Wolves

'Ik vind het geweldig om terug te zijn', zo laat hij weten. 'Ik kan niet wachten om weer op het veld te staan en af te maken waar we vorig seizoen aan begonnen zijn', aldus Bouwknecht.

Historische bekerwinst

De 25-jarige spelverdeler was het vorige seizoen aanvoerder van Worcester Wolves en pakte met zijn ploeg de nationale beker voor bijna tienduizend fans, een record in Engeland. Het was de eerste bekerwinst in de historie van de club. Vervolgens voorkwam het coronavirus dat het seizoen kon worden afgemaakt. Worcester stond op dat moment derde.

Donar

Bouwknecht begon zijn carrière in 2013 bij Donar, waarmee hij in 2014 de landstitel veroverde. Hij speelde twee seizoenen in Groningen en vervolgens vier in Den Bosch. Hij pakte in 2014, 2015 en 2016 de nationale beker. Na zes jaar Nederland, besloot hij verder te gaan in Engeland bij Worcester Wolves.

