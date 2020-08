Rutte: Geen feestjes meer, maximaal zes gasten thuis

Het kabinet roept mensen hiertoe op, omdat de meeste nieuwe besmettingen in de privésfeer zijn. Het gaat om mensen die elkaar kennen en thuis ontvangen en elkaar vertrouwen. Maar volgens Rutte gaat het om een schijnveiligheid.

Het gaat vooral mis in de privésfeer, zei de premier dinsdagavond tijdens de persconferentie. 'Feestjes, buurtborrels, in familiesfeer. Knuffelend, mekaar omhelzen, juist daar gaat het niet goed.'

'Flinke huiskamer'

Het kabinet voert daarom in dat er in huis, dus in de privésfeer, maar maximaal zes gasten mogen zijn. En de anderhalve meter blijft gelden. 'Dan moet je dus een flinke huiskamer hebben, maar het moet even', zegt Rutte.

De regel van maximaal zes gasten geldt ook voor in de tuin en op het balkon.

Waarschuwing

Het coronavirus verspreidt zich nog altijd 'gestaag' in Nederland, en dat kan grote gevolgen hebben, waarschuwt Rutte eveneens. 'Als we niet oppassen zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Terug bij een overbelaste zorg, terug bij het land op slot, terug waar we niet willen zijn.'

Thuisquarantaine korter

De periode van thuisquarantaine gaat van 14 dagen naar 10 dagen, maakte minister De Jonge bekend. Daarmee wordt het OMT-advies opgevolgd.

Thuiswerken blijft de norm

Thuiswerken blijft de norm voor Nederland, herhaalt Rutte. Van alle maatregelen die sinds maart zijn genomen, is het massale thuiswerken 'een van de meest effectieve', zei Rutte.

Hij erkende dat 1 september her en der wordt genoemd als datum waarop dit devies mogelijk versoepelt, maar daar is voorlopig geen sprake van. 'Laat ik duidelijk zijn: de cijfers geven daarvoor geen aanleiding. Werk zoveel mogelijk thuis, ook na 1 september.'

Meewerken

De Jonge roept verder iedereen op vrijwillig mee te werken aan de instructies van de GGD's en echt in quarantaine te gaan als dat gevraagd wordt. 'We onderzoeken de verplichte quarantaine en het verplicht meewerken aan het bron- en contactonderzoek, maar dat duurt nog een paar weken, zegt hij.

