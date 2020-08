Nieuwe afspraken over schadeherstel kerken: ‘Liever goed dan snel’

‘Dat is zo ontzettend belangrijk. Niets lichamelijks is een gebouw vreemd. Het kan beter één keer op de operatietafel dan twee. En dan moet het goed gebeuren.’

Bouwkundige Jur Bekooy van de Stichting Oude Groningen Kerken is tevreden. Dinsdagmiddag ondertekende de SOGK een overeenkomst met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in de kerk in Onderdendam.

Nieuwe werkwijze

De stichting mag nu zelf deskundigen inschakelen die de schade aan kerken opnemen. Zijn schade-opname wordt vervolgens door een deskundige via het IMG beoordeeld. Het schadeherstel aan tientallen kerken in het aardbevingsgebied moet zo makkelijker, maar vooral goed gebeuren. De stichting wil het schadeherstel combineren met onderhoud en restauratiewerk.

Met zoveel historie kun je het maar een keer verkeerd doen Jur Bekooy - Bouwkundige Stichting Oude Groninger Kerken

Dat moet mogelijk worden met de nieuwe afspraken. En dat is belangrijk, zegt Bekooy. ‘Met zoveel historie kun je het maar een keer verkeerd doen. Dus het is cruciaal dat we het snel zien en dan goed te werk gaan, waar we onderhoud en herstel combineren.’

Tientallen kerken met schade

In totaal heeft de stichting 95 kerken in beheer. 65 daarvan staan in het aardbevingsgebied. Die zijn stuk voor stuk beschadigd. ‘Maar het is niet alleen maar bevingsschade, er is ook onderhoudswerk’, weet Bekooy.

De ondertekening van de overeenkomst gebeurde in de kerk in Onderdendam. Ook die is beschadigd door de aardbevingen. De schade is hersteld, toch moet de kerk nog een keer ‘onder het mes’. Daarom werd de kerk gekozen om de overeenkomst te tekenen. Want juist dat moet worden voorkomen, vertelt directeur Patty Wageman van SOGK.

‘Je kunt daar heel goed zien wat er gebeurt als je te snel werkt. Het is hersteld, maar na een beving is het toch verder verzakt. We moeten de tijd nemen om te weten wat er precies gebeurt en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het niet erger wordt.’

Ik maak mij geen zorgen om een scheurtje, maar om de etterende wond die daaruit kan ontstaan als je te snel wil Jur Bekooy - Bouwkundige Stichting Oud Groninger Kerken

Meer tijd

Anders dan bij het schadeherstel aan woningen is er minder haast bij het herstellen van kerken. ‘Deze gebouwen staan er al honderd jaar. Ze zijn massief en hebben constructief gezien al heel wat meegemaakt. Dan kijk je niet op een jaar’, zegt Bekooy.

‘Ik maak mij geen zorgen om een scheurtje, maar om de etterende wond die daaruit kan ontstaan als je te snel wil’.

Inmiddels zijn 40 van de 65 kerken in het aardbevingsgebied hersteld. Dat ging met een soortgelijke regeling die de stichting had met de NAM. Maar toen het gasbedrijf uit de hersteloperatie werd gehaald, verviel ook die afspraak.

