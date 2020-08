Viroloog blij met nieuw corona-advies: 'Ik maak me namelijk nog steeds zorgen' (update)

'De meeste besmettingen ontstaan thuis, dat zien we terug in de cijfers. Ik maak me nog steeds ernstig zorgen over de toenemende besmettingscijfers, daarom is het goed dat er weer wordt ingegrepen', zegt Niesters.

'De grootste uitdaging wordt natuurlijk: hoe houd ik de anderhalve meter afstand binnenshuis? Als je een grote tuin hebt is dat natuurlijk geen probleem, maar dat heeft niet iedereen.'

Tien dagen thuisquarantaine

Toch is er ook 'goed' nieuws te melden. De periode van vrijwillige thuisquarantaine wordt ingekort van veertien naar tien dagen.

Zorgminister Hugo de Jonge zinspeelde al eerder op verkorting van de quarantainetijd, maar wachtte nog op advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van het virus.

'Die inkorting vind ik heel redelijk', zegt Niesters. Je moet natuurlijk niet vergeten dat tussen het moment van een besmetting en het moment dat de GGD belt, al een paar dagen zitten.'

'Bovendien ontstaan de meeste klachten na twee dagen', vervolgt de viroloog. 'Als je kijkt naar hoeveel mensen na meer dan twaalf dagen nog positief getest kunnen worden, is dat erg weinig.'

Horeca opgelucht

Irene van der Velde van de noordelijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland zat dinsdagavond toch met wat spanning voor de tv. 'Er zijn bij vorige persconferenties toch geregeld maatregelen aangekondigd die negatief voor de horeca waren. Maar dit keer was Rutte positief, en vond hij juist dat we het in de horeca goed voor elkaar hebben.'

Om die reden riep Rutte ook op om feestjes niet thuis, maar in de horeca te vieren. Daar zou het makkelijker zijn om afstand te houden. Een welkome oproep, aldus Van der Velde. 'Het loopt nog steeds niet geweldig. De terrassen hebben wel kunnen profiteren van het mooie weer, maar bijvoorbeeld in de nachthoreca gaat het nog moeizaam.'

Lees ook:

- Rutte: Geen feestjes meer, maximaal zes gasten thuis