Moeder verdacht van misbruik dochter (12) in opdracht van Groningse minnaar

Tegen de vrouw uit Hoogersmilde eiste het OM anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Die straf moet van de officier worden opgelegd wegens het betasten van haar 12-jarige dochter. Ook maakte en verspreidde ze volgens het OM kinderpornografische afbeeldingen en een filmpje van het meisje.

Kinderporno in bezit

De 46-jarige vrouw deed dat volgens het OM vorig jaar zomer in opdracht van haar minnaar, de 43-jarige Groninger. De vrouw uit Hoogersmilde had hem via een erotische datingsite had ontmoet.

Behalve de foto's en het filmpje die de moeder van het meisje had gemaakt, had de Groninger nog zon 180 kinderpornografische afbeeldingen van andere meisjes in de leeftijd van 8 tot 17 jaar.

Vader deed aangifte

De vader van het meisje belde eind juli vorig jaar de politie. Dat deed de man nadat hij op de telefoon van zijn vrouw app-gesprekken met de man had gevonden. Daarin spraken de twee uitgebreid over seks met het 12-jarige meisje. Ook kwam de vader naaktfoto's van zijn dochter tegen.

Seksuele fantasieën

De 46-jarige vrouw en de man uit Groningen bleken al een tijdje een relatie te hebben. Beiden werden opgepakt en zaten achttien dagen in voorarrest. De vrouw uit Hoogersmilde verklaarde dat ze juist wilde dat de man van haar dochter afbleef.

'Ik voerde die app-gesprekken en stuurde foto's en filmpjes om bewijs tegen hem te verzamelen om naar de politie te kunnen', zei de vrouw in de rechtbank in Assen.

Volgens de Groninger was hij juist helemaal niet uit op seks met meisje. 'Ik wilde een relatie met haar en niet met haar dochter. Dat waren haar seksuele fantasieën', reageerde de man.

Stiekem filmen

De officier van justitie geloofde beide verhalen niet. Volgens hem blijkt uit de 150 pagina's vol app-gesprekken in het dossier dat de man de initiator was en de vrouw hem hielp om seksueel contact met haar dochter te regelen. Dat zou op haar verjaardag in augustus vorig jaar gebeuren.

Ook maakte de vrouw thuis een filmpje waarop te zien was, hoe zij naakt haar halfnaakte dochter insmeerde en masseerde na het zonnebaden. Haar dochter had aanvankelijk niet door dat ze werd gefilmd.

Ze verklaarde bij de politie dat haar moeder haar ook meerdere keren naakt op de foto had gezet en dat ze dat raar vond. Dat de foto's en het filmpje voor de Groninger bedoeld waren, wist het slachtoffer niet.

In opdracht van minnaar

De vrouw uit Hoogersmilde bleef tijdens de rechtszaak volhouden dat ze puur de opdrachten van haar minnaar uitvoerde. Dat ze daarmee zelf ontucht had gepleegd en kinderporno had gemaakt, kon ze niet ontkennen.

De Groninger hield ondertussen vol dat hij niet op die manier geïnteresseerd was in kinderen. Dat er op zijn laptop en tablet kinder- en dierenporno was gevonden, kon hij niet verklaren. 'Iedereen had toegang tot die apparaten,' zei hij alleen.

De dochter van de vrouwelijke verdachte heeft verklaard dat ze het vertrouwen in haar moeder kwijt is door wat er is gebeurd. Ze woont inmiddels niet meer thuis. Het gezin heeft hulp van jeugdzorg.

De rechter doet op 1 september uitspraak.