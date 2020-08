Delfzijl wil logo's van motorclubs verbieden

De burgemeester stelt voor om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hierop aan te passen. De gemeenteraad moet dit nog goedkeuren.

'Sterk orde-verstorend karakter'

Volgens het gemeentebestuur van Delfzijl zorgt het dragen van deze clubkleding en logo's voor een 'dreigende sfeer': 'Het gebruik van 'colours' in de openbare ruimte heeft op deze manier een sterk orde-verstorend karakter en moet worden tegengegaan', laat Beukema aan de raad weten.

Nieuwe chapter

De gemeenteraad vroeg eind februari om dit zogenoemde full colourverbod, nadat raadsleden zich zorgen maakten om de oprichting van een chapter van motorclub Hardliners in Delfzijl. Volgens raadslid Rob Kok van Gemeentebelangen Eemsdelta vertoont deze vereniging gelijkenissen met de inmiddels verboden motorclub Hells Angels.

Kok zei te zijn bedreigd door de toenmalige president van de club als hij zijn voorstel voor het colourverbod zou doorzetten. Volgens Kok zou de oud-president thuis opzoeken. Die zegt op zijn beurt dat het geen bedreiging was, maar bedoeld om samen over de kwestie te praten.

Opgericht door voormalig leider

Hardliners MC is ruim een jaar geleden vanuit de gevangenis opgericht door de voormalig leider van de Hells Angels. De club heeft in onze provincie twee chapters: in Groningen en Delfzijl. Het logo vertoont gelijkenissen met dat van de Hells Angels, waarbij de doodskop is vervangen door een haai.

De logo's van motorclubs Hells Angels en Hardliners (Foto: Sascha Steinbach/EPA en Hardliners (bewerking: RTV Noord))

Problemen voorkomen

Het Openbaar Ministerie is de strijd aangegaan met zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's). Clubs als Hells Angels, Satudarah, No Surrender of Bandidos zijn verboden. Het dragen van dit soort symbolen is landelijk echter nog niet strafbaar. Sommige zaken lopen in hoger beroep en daardoor zijn de verboden nog niet definitief. Hardliners MC is niet verboden.

Volgens Beukema zijn er op dit moment weinig problemen in Delfzijl met motorclubs. Met het verbod wil hij dat vooral zo houden:

'We kunnen niet uitsluiten dat er in de toekomst wel problemen ontstaan. Deze clubs zijn niet voor niets verboden door de rechter. Die heeft aangegeven dat het feitelijk om criminele organisaties gaat.'

RTV Noord heeft Hardliners MC gevraagd om een reactie, maar de club wil niet reageren op het voorgenomen verbod.

Burgemeester Beukema over het beoogde verbod

Verbod in Appingedam

De gemeente Appingedam heeft sinds enkele jaren al een verbod op het dragen van logo's en namen van motorclubs in cafés en bij evenementen op straat. De gemeente, politie en plaatselijke horeca besloten dit in te stellen na een vechtpartij in een café, waar leden van motorclub Satudarah bij waren betrokken.

De gemeenteraad praat van Delfzijl praat volgende week donderdag over het beoogde verbod. Appingedam en Loppersum, waarmee Delfzijl fuseert, bepalen later of zij het (bredere) verbod uit Delfzijl overnemen.



Wordt wordt bedoeld met full colourclubs?

De leden van deze clubs dragen kleding met het logo van de club, met daarboven een zogenoemde toprocker (een halve boog met tekst) met de naam van de club en daaronder een bottomrocker met daarin de naam van de chapter of de regio. Met de combinatie van deze drie kenmerken onderscheiden deze clubs zich van andere motorclubs.

Lees ook:

- Delfzijl maakt zich zorgen over 'ondermijnende' motorclub Hardliners

- Appingedam verbiedt hesjes motorclubs in cafés