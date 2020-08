Rondje Groningen: zie ginds komt de duizendste boot

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Poort sneuvelt

De feestweek Niekerk is, in aangepaste vorm, in volle gang. In de Havenstraat verwelkomde een poort bezoekers. Met de nadruk op verwelkomde, want vanmorgen sneuvelde de poort dankzij een vrachtwagen. Ai.

De gesneuvelde poort in de Havenstraat in Niekerk (Foto: Rienkje Veenstra)

2) Duizendste boot

Ondanks de coronacrisis voer vanmorgen de duizendste boot van het seizoen Stadskanaal binnen. Iets later dan vorig jaar, toen dit aantal al begin augustus werd behaald.

De duizendste boot van dit seizoen vaart Stadskanaal binnen (Foto: 112 Groningen/Marc Dol)

3) Opgelet!

Aan het Hoendiep in Stad zijn ze wel klaar met de hondenpoep.

4) Rommel

Het is geen hondenpoep, maar minstens zo irritant. Opruimen die handel!

5) Grasmatje

PKC'83 heeft kunstgras en dat ziet er vanuit de lucht best fraai uit.

6) Meten is weten

Een inkijkje in hoe sportwetenschap een prominente plek heeft gekregen bij de FC.

7) Trots

We blijven nog even bij de FC, want oud-FC'er Ronald Koeman is de nieuwe trainer van FC Barcelona. Zijn oude cluppie is daar trots op.

8) Martin zoekt stemmen

Voetbal International is op zoek naar de ultieme cultheld en Martin Drent is één van de genomineerden. Dat lijkt ons niet meer dan terecht. Stemmen kan hier

9) Morgenstond...

...heeft goud in de mond

10) Welcome!

Ook namens ons. Geniet van onze mooie stad en provincie.

