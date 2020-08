Boze boeren balen van bietenschema Cosun

Een aantal boeren in het Oldambt is het niet eens met de tijdstippen waarop Cosun Beet Company, de vroegere Suiker Unie, hun bieten komt ophalen. Dat gebeurt veel te laat, vinden ze.

Doeko van ’t Westeinde is bestuurslid van boerenorganisatie LTO Noord, afdeling Oldambt. Hij heeft 25 hectare suikerbieten, waarvan het grootste deel (17 hectare) eind november wordt opgehaald. De overige bieten zijn wel eerder aan de beurt. Hij is niet de enige die zijn bieten pas laat kwijt kan: 'Dit ongenoegen wordt breder gedragen'.

Te nat

‘Vroeger werd er altijd rekening mee gehouden dat de boeren hier hun bieten vroeg willen afleveren’ , vervolgt van ’t Westeinde. ‘De bieten op de zware klei in het Oldambt moeten snel van het land, anders wordt het te nat en krijg je ze niet meer uit de grond. Bovendien is er dan meer tarra (klei die aan de biet blijft plakken, red) en dat is ook niet gunstig.’

Langer op de bult?

Naast eventuele problemen met de oogst zit er nog een nadeel aan lang wachten: de boeren willen hun grond weer snel beschikbaar hebben voor het zaaien van wintergewassen en dat kan vanzelfsprekend niet als de bieten nog in de grond zitten. Maar is het dan geen oplossing de bieten vroeg te rooien en ze langer afgedekt in een bult te bewaren tot ze worden opgehaald? ‘Nee’, zegt van ’t Westeinde. ‘Door bieten lang op een bult te laten liggen, gaat het suikergehalte, door bijvoorbeeld vocht en vorst, omlaag. De kwaliteit gaat achteruit.’

Verbaasd

Eigenlijk zijn Van ’t Westeinde en zijn collega’s vooral verbaasd over het nieuwe schema: ‘Vroeger was men juist blij dat wij vroeg wilden leveren; dat was goed voor de spreiding. Boeren op lichte grond willen juist liever later leveren, zodat de biet zich daar nog wat langer kan ontwikkelen. Maar sinds vorig jaar het ophaalschema centraal wordt geregeld vanuit het hoofdkantoor in Dinteloord, lijkt het wel alsof daar geen rekening meer mee wordt gehouden. Ze zijn de feeling met het gebied kwijtgeraakt’.

'Logistieke puzzel'

'Aan de systematiek is niets veranderd', zegt directeur Agrarische Zaken Gert Sikken van Cosun Beet Company. 'We proberen alle boeren zo goed mogelijk te bedienen, maar de logistiek van de campagne is ieder jaar weer een puzzel. We zijn dit jaar wel wat later, omdat de campagne op 22 september begint, dat is later dan vorig jaar. Dat heeft te maken met de opbrengstverwachting, die lager is door het droge voorjaar. En we hebben ook meer suiker in voorraad dan vorig jaar, toen we vroeger moesten beginnen om de leveringen aan onze klanten veilig te kunnen stellen'.