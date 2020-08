Partycentrum ziet agenda weer leegstromen na nieuwe coronamaatregelen

Berend Jan Moed van Partycentrum Jipsinghuizen is geschrokken van de nieuwe coronamaatregelen die dinsdagavond zijn afgekondigd. Zijn bedrijf heeft begin dit jaar vier maanden stilgelegen. In juni mocht hij weer van start en meteen stroomde zijn agenda vol. Maar nu is die opnieuw leeg.

Moed verzorgt de catering voor vooral tuinfeesten en barbecues. Het gaat dan om feesten voor gemiddeld vijftig personen. 'Ik hoorde gistermiddag dat er geen maximum aantal personen genoemd zou worden tijdens de persconferentie, maar dat was dus wel zo. En zes is wel heel erg weinig voor een feestje', zegt Moed. 'Ik hoorde Rutte alleen maar praten over binnen, maar later zag ik dat het ook geldt voor de tuin en het balkon. Toen dacht ik: daar gaan we weer.'

Omdat bepaalde groepen verderop in het land met 300 man iets illegaals doen, krijgen wij nu dit Berend Jan Moed van Partycentrum Jipsinghuizen

Dupe

Moed had net allerlei investeringen gedaan om aan de geldende coronamaatregelen te voldoen. 'Ik heb een handenwasunit gekocht en een grotere bar en extra meubilair, omdat je met minder mensen aan een tafel mag zitten. Voor achter de barbecue had ik een kok geregeld, zodat mensen niet zo dicht op elkaar staan. Wij deden het allemaal prima, maar omdat bepaalde groepen verderop in het land met 300 man iets illegaals doen, krijgen wij nu dit.'

Afmeldingen

En dat op een moment dat Moed weer vertrouwen kreeg in de toekomst. 'Eerst dachten we: dit wordt een verloren jaar. Maar in juni mocht er opeens weer van alles. Het is een prachtige zomer voor tuinfeesten en barbecues en augustus en september waren goed gevuld. Maar gisteravond kreeg ik al de eerste afmeldingen. De mensen die ik nu nog in de agenda heb staan, bellen nog wel. Je mag ja niks meer.'

Overheidssteun

Het grootste probleem vindt Moed dat hij geen einddatum weet. 'Geldt dit tot eind dit jaar of ook voor het volgend jaar? Vorige keer konden we steun aanvragen bij de overheid, maar toen ging het om de hele horeca. Nu mag de gewone horeca open blijven en is een heel specifieke tak de dupe. Ik heb nog niks over steun gehoord.'

Lees ook:

- Rutte: Geen feestjes meer, maximaal zes gasten thuis