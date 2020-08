Ronald Koeman verlaat Oranje voor FC Barcelona

De oud-speler van FC Groningen wordt later op de dag door de Catalaanse club gepresenteerd. Assistent-bondscoach Dwight Lodeweges, overigens ook met een FC Groningen-verleden, neemt voorlopig de taken van Koeman over.

Nations League en EK

Lodeweges, in 2001-2002 coach van FC Groningen, zit mogelijk als interim-bondscoach op de bank als Oranje begin september in de Nations League tegen Polen en Italië speelt. Er waren geruchten dat Koeman zijn functie in Spanje zou combineren met het leiden van Oranje op het EK, dat vanwege het coronavirus naar volgend jaar is verplaatst, maar daar is geen sprake van.

Dat Barcelona mijn droomclub is, weet iedereen Ronald Koeman - vertrekkend bondscoach

Voor Koeman gaat een droom in vervulling: 'Ik vond het een eer om bondscoach van Nederland te zijn. De afgelopen twee en een half jaar heb ik er alles aan gedaan om successen met Oranje te behalen. Ik kijk met trots terug op wat we samen in die periode hebben bereikt.'

'Het Nederlands elftal heeft een mooie toekomst, daar ben ik van overtuigd. Dat Barcelona mijn droomclub is, weet iedereen. Het voelt voor mij heel bijzonder daar coach te kunnen worden', aldus Koeman in een persbericht van de KNVB.