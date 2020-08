Hoogleraar RUG: 'Kabinet doet aan paniekvoetbal bij aanpak corona'

De Groningse hoogleraar noemt het beleid van het kabinet rommelig. Als voorbeeld geeft hij de oplaaiende discussie over maatregelen op middelbare scholen, terwijl het schooljaar in Noord-Nederland al is begonnen. Ook de onduidelijkheid over specifieke maatregelen voor Amsterdam noemt hij, waardoor ondernemers niet weten waar ze aan toe zijn. Volstrekt onnodig vindt hij het, want 'er is tot nog toe niks gebeurd wat we niet hadden kunnen weten.'

Paniekvoetbal

Het kabinet speelt volgens de gezondheidseconoom paniekvoetbal. 'Dat er een uitbraak komt op een jongerencamping, kon je zien aankomen. Want daar zitten jongeren dicht op elkaar. Nu zijn we er door overvallen, met alle gevolgen van dien. Dat geldt ook voor een uitbraak in een asielzoekerscentrum, zoals in Delfzijl. Het moet toch kunnen dat je vooruit denkt en je je voorbereidt.'

Nu hoor je een week van tevoren dingen die al maanden eerder hadden gekund Jochen Mierau - Hoogleraar gezondheidseconomie RUG

Mierau stelt vast dat dit niet is gebeurd. 'Alle scenario's hadden moeten worden uitgedacht. Dan hadden we tenminste al een begin of half plan gehad. Nu hoor je een week van tevoren dingen die al maanden eerder hadden gekund.'

Corona is geen crisis

Mierau heeft wel een oplossing voor de rommeligheid die hij ziet: corona moet niet als crisis maar als iets blijvends worden gezien. 'We moeten uit die crisisstand en een organisatie neerzetten. We weten dat het virus nog lang bij ons blijft. We moeten met corona omgaan zoals we ook met andere grote bedreigingen van ons gezondheidssysteem omgaan, zoals obesitas.'

Premier Rutte en minister De Jonge geven een persconferentie over het coronavirus (Foto: ANP)

De zienswijze van Mierau heeft ook gevolgen voor de minister-president. Die zou moeten ophouden met zijn persconferenties. 'Hij is de crisismanager en de ramp is voorbij. We moeten uit de crisis en corona normaliseren.' De ministers van Justitie, Volksgezondheid en Medische zorg zouden het woord moeten doen tijdens regelmatige persconferenties, stelt Mierau.

Ik had allang gezegd: alle knappe koppen van het Noorden bij elkaar en we maken een plan Jochen Mierau - Hoogleraar gezondheidseconomie RUG

En in Groningen?

Ook regionaal kan het een stuk beter, vindt Mierau. De regionale GGD's hebben van het kabinet een belangrijke rol gekregen in de aanpak van corona, maar in Groningen laat de GGD volgens hem nogal wat kansen liggen. 'Ik had allang gezegd: alle knappe koppen van het Noorden bij elkaar en we maken een plan. De rekening stuur je dan maar door naar Den Haag. We hebben zoveel topexperts in Groningen!'

De Groningse GGD laat in een reactie weten zich niet in de kritiek te herkennen. 'Wij volgen als GGD Groningen het beleid dat is opgesteld door RIVM en het Outbreak Management Team. Bij die adviezen worden landelijke en regionale experts betrokken en daar zitten ook Groningse experts bij', aldus een woordvoerder.

