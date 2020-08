Misdaad Anoniem helpt bij oprollen hennepkwekerijen in Westerkwartier

Inwoners van het Westerkwartier hebben in de afgelopen maanden via Misdaad Anoniem vaker melding gemaakt van mogelijke hennepkwekerijen in hun omgeving dan voorheen. Burgemeester Ard van der Tuuk ziet het als één van de verklaringen waarom hij in de afgelopen tijd acht woningen, schuren, garages en bedrijfspanden op slot gooide.

'Door corona zijn meer mensen thuis en dan constateren ze sneller zaken die niet in de haak zijn en die worden dan gemeld bij Misdaad Anoniem', reageert de burgemeester als verklaring op het toenemende aantal meldingen.

Van der Tuuk sloot woningen en andere panden in Marum, Oldehove, Jonkersvaart, Boerakker, Tolbert en De Wilp. In totaal werden zo'n 3500 hennepplanten aangetroffen in soms uiterst professionele kwekerijen. Ook werden bij invallen henneptoppen, lachgas en en in een enkel geval harddrrugs in beslag genomen.

Verzegelde panden

In de meeste gevallen sloot Van der Tuuk, soms voorwaardelijk, voor een half jaar. Ook werden panden voor een jaar verzegeld. Vorig jaar sloot de burgemeester twee woningen en twee schuren en werden twee waarschuwingen uitgedeeld.

Van der Tuuk weet niet of er meer kwekerijen in zijn gemeente zijn dan voorheen, maar duidelijk is dat er meer gesloten worden. 'En blijkbaar weten inwoners het nummer van Misdaad Anoniem goed te vinden en schromen ze niet te bellen. De politie trekt de melding na en grijpt meteen in als dat nodig is.'

Opvallend is volgens de burgemeester ook dat sommige opgerolde kwekerijen zich bevinden in de omgeving van de snelweg A7. 'Ik denk dat dat een snelle afvoerroute is waar gebruik van wordt gemaakt', besluit hij.

