TenneT: groen licht voor nieuw hoogspanningsstation Ter Apelkanaal

Volgens de landelijk netbeheerder zijn de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal bereid mee te werken aan de noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan. TenneT gaat de bouwplannen de komende tijd verder uitwerken. Komend najaar worden omwonenden en andere geïnteresseerden bijgepraat.

Het nieuwe hoogspanningsstation zal bestaan uit een 380 kv (kilovolt) en een 110 kv-deel. Dit laatste valt onder de verantwoordelijkheid van regionaal netbeheerder Enexis. De bouw is in dit geval relatief eenvoudig, omdat de beoogde locatie pal onder een bestaande hoogspanningsleiding ligt. TenneT-woordvoerder Matthijs Coops: 'Je kunt het vergelijken met een nieuwe op- en afrit die onder een bestaande snelweg wordt aangelegd.'

Op de gearceerde plek komt het hoogspanningsstation, de rode lijn is de 380 kV-hoogspanningsverbinding (Foto: TenneT)

Nieuwe wind- en zonneparken

De twee andere nieuwe hoogspanningsstations worden in het zuiden van Drenthe gebouwd. Waar precies is nog niet bekend. De kosten voor de bouw van de drie stations in Noordoost-Nederland zijn in totaal voorlopig op 219 miljoen geraamd. TenneT hoopt ze in 2025 in gebruik te kunnen nemen. De stations zijn nodig omdat op het huidige net bijna geen capaciteit meer over is. Zonder uitbreiding kunnen de nieuwe wind- en zonneparken die in de regio op stapel staan, niet worden aangesloten.

Ook op andere plekken in Groningen en Drenthe is TenneT bezig de transportcapaciteit te vergroten door bestaande stations uit te breiden, zoals bij Delfzijl, Vierverlaten en Meeden. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. In de Eemshaven is onlangs een nieuw hoogspanningsstation in gebruik genomen.

