Help! Kan onze bruiloft nog wel doorgaan?

Ron en Dorien planden de bruiloft al een jaar geleden. In eerste instantie voor 75 personen, maar inmiddels is de gastenlijst teruggebracht tot 19 familieleden. 'We doen alles volgens de coronaregels', zegt Dorien.

'We hebben de tuin helemaal opgeknapt, extra desinfectiemiddelen ingeslagen en we hebben speciale felicitatiehandjes op een stok gemaakt. Daarmee kunnen de gasten het bruidspaar op anderhalve meter feliciteren', vult Ron aan.

Het RIVM adviseert ons om een zaaltje te huren.. Ron wil trouwfeest graag thuis vieren

Persconferentie

Tot maandag leek niks de bruiloft in de weg te staan, maar toen kwam de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Zij deden het dringend advies aan de samenleving om niet meer dan zes personen op feesten in de thuissituatie te hebben.

'Ja dat was wel even schrikken', zegt Ron. 'We hebben vanochtend gelijk het RIVM gebeld en die adviseren ons om een zaaltje te huren, maar dat vinden we toch een beetje raar.'

In de buitenlucht

Het alternatief zou bijvoorbeeld café De Driesprong in het dorp zijn, maar dat is niet groot genoeg. 'Zonder adviezen in twijfel te trekken. Ik vind het raar dat je in een zaaltje van vijftig of zestig vierkante meter 18 man zou mogen uitnodigen. Dat zou veilig en gereguleerd zijn. Terwijl als ik kijk naar de ruimte die we hier hebben, in de buitenlucht, dan denk ik dat ik hier veel veiliger 18 man kwijt kan', zegt Ron.

Ondertussen zit het bruidspaar in dubio. Wat is wijsheid? Het advies van de regering in de wind slaan en toch buiten een feest organiseren? Of toch nog op zoek gaan naar een zaaltje? Ron en Dorien overleggen volgende week met hun trouwambtenaar en hakken dan de knoop door.