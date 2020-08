Oud-student stuurt na 20 jaar gestolen ornament van de universiteit terug

Dijkstra kon het zware voorwerp meteen plaatsen. 'Het komt van het Academiegebouw van de RUG en het versiert daar de muurankers.'

Wroeging

Bij het pakket zat een roze briefje waarop een bekentenis staat geschreven. Dijkstra: 'Hij of zij vertelt dat de RUG twintig jaar geleden in de steigers stond. Met een waarschijnlijk zatte kop is de schrijver samen met iemand anders naar boven geklommen en daar zouden ze per ongeluk zo'n bloem van de muur hebben getrokken.' De schrijver heeft het ornament al die jaren bewaard en heeft wroeging gekregen.

In het briefje doet iemand een bekentenis (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Per ongeluk?

Dijkstra gelooft niet dat het ornament per ongeluk van de muur is getrokken. 'Misschien als je er met twee man aan gaat hangen, maar dit is er gewoon afgerukt. Iedereen weet dat in studentenhuizen bordjes en andere dingen van de universiteit en de stad hangen die zijn gestolen. Maar dit is wel gevaarlijk hoor. Als je dit op vier meter hoogte met een paar borrels op doet, poeh.'

Allang vervangen

De bloem werd trouwens niet gemist. 'Er missen weleens vaker van die tierelantijntjes', vertelt Dijkstra. 'Vorig jaar stond het Academiegebouw ook in de steigers en toen misten van een beeld een passer, een ganzeveer en een speer. Deze bloem was allang vervangen.'

De gietijzeren bloem was allang vervangen (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Expositie

Dijkstra vraagt aan iedereen die iets heeft meegenomen dat eigendom van de universiteit of stad, is dat terug te brengen. 'Dan maken we daar in het Universiteitsmuseum een kleine tentoonstelling van.'