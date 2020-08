Citymarketeer wil meer schwung in winkelcentra Westerkwartier brengen

Een ijsbaan die komende winter in het centrum van Zuidhorn moet komen te staan. Het is één van de plannen waarmee Ina Ebbinge meer mensen naar het winkelgebied wil lokken. De citymarketeer loopt over van de ideeën om middenstanders goed uit de coronaperiode te laten komen.

Met name de kleine middenstand heeft het flink te verduren het laatste half jaar. Er komen minder klanten en er is minder omzet. Toch ziet Ebbinge dat geleidelijk veranderen. 'De bakker, de slager, de groenteboer; ze hebben het allemaal druk. Klanten doen de boodschappen dicht bij huis en daar profiteren deze ondernemers van. Dat moeten we zien vast te houden.'

Ik heb al gesproken met diverse ondernemersverenigingen over welke wensen er zijn en daar ga ik mee aan de slag Ina Ebbinge - Citymarketeer Westerkwartier

'We hebben de afgelopen tijd al wat kleine activiteiten gehad in de kleinere kernen. Dat is goed verlopen. Nu gaan we ook in de grotere centra kijken wat daar mogelijk is. Ik heb al gesproken met diverse ondernemersverenigingen over welke wensen er zijn en daar ga ik mee aan de slag. Samen moeten we het doen.'

Activiteiten in winkelcentra

Anderhalve maand geleden begon Ebbinge aan de klus. Ze is aangesteld door de gemeente Westerkwartier. Zelf neemt ze de winkelcentra in Zuidhorn, Marum en Grootegast onder haar hoede, haar zakenpartner gaat zich bezighouden met Leek. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld waarmee activiteiten kunnen worden gehouden. Ebbinges aanstelling is tijdelijk, tot 1 januari.

Aan enthousiasme ontbreekt het niet bij haar. 'Veel heb ik nog niet te doen in die anderhalve maand waar ook mijn vakantie nog in viel, maar nu is het vol gas vooruit.' Binnenkort maakt de citymarketeer een ronde langs alle winkeliers. 'Ik wil horen wat er leeft en als dat nodig is kan ik ze werk uit handen nemen, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen,'

Lees ook:

- Westerkwartier stelt stadsmarketeer aan: 'Winkelen moet weer worden als vanouds'