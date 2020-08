Oldambt werkt niet mee aan tweede stille tocht in Bad Nieuweschans

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: ‘Wij zijn in goed gesprek met de organisatoren, maar een tweede stille tocht in deze tijd van corona vind ik wat veel’.

Geen tweede tocht

De drie mannen kwamen afgelopen vrijdagnacht om bij een auto-ongeluk. Een vierde inzittende ligt volgens de familie in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. Vrienden organiseren stille tochten om de mannen te herdenken en om de overlevende een hart onder de riem te steken. Maar de stille tocht die gepland stond in Bad Nieuweschans mag niet doorgaan.

Sikkema: ‘Ik ben heel loyaal geweest. Ik wil meewerken aan de wens voor een stille tocht, zodat mensen op een waardige manier afscheid kunnen nemen en kunnen herdenken. Maar ik vind het in deze coronatijd een beetje bijzonder als wij toestemming geven voor twee stille tochten.’

De erehaag die is aangekondigd, komende zaterdagochtend in Winschoten, mag wel doorgaan. ‘Bij een stille tocht moet je bijvoorbeeld wegen afsluiten, daar komt veel meer bij kijken dan bij een erehaag. Ook is anderhalve meter afstand houden veel moeilijker. Bij een erehaag is dat probleem er niet. Dat mag gewoon’, zegt Sikkema.

'We zijn teneergeslagen'

Het nieuws komt als een flinke klap bij organisator Johanna Kranenburg. 'We zijn teneergeslagen. Of we iets anders gaan doen, weten we nog niet.' De groep gaat niet naar de tocht in Finsterwolde, omdat er geen vervoer is.

De vriendengroep van de drie mannen was van plan om een tocht te houden vanaf de supermarkt in Bad Nieuweschans naar de Zamenhofstraat, waar Sandra, Boye en Alex woonden. Bij een foto van het drietal zouden bezoekers afscheid mogen nemen, waarna de vrienden een biertje wilden drinken op de overleden mannen.

