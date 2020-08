TEVV wil wel voetballen, maar geen rechtszaak tegen gemeente

Voetbalclub TEVV in 2e Exloërmond is van plan om komend seizoen de voetbalvelden weer op te gaan, maar wil niet naar de rechter stappen.

Maandag besloot de rechter dat de gemeente Borger-Odoorn de velden weer beschikbaar moet stellen aan De Treffer'16 voor aankomend voetbalseizoen. Dinsdag liet voorzitter Mans van der Laan van TEVV aan RTV Drenthe weten dat ook zijn club weer plannen heeft om in actie te komen.

'Geen partij'

Van der Laan vindt de uitspraak van de rechter een ‘vreemde’. Hij vindt het opmerkelijk dat zijn club op geen enkele manier is gehoord in de rechtszaak tussen de gemeente Borger-Odoorn en De Treffer'16. ‘Er wordt over ons gepraat, maar ons wordt niets gevraagd. Wij zijn geen partij geweest in deze zaak, terwijl onze naam wel is gebruikt.’

Volgens Van der Laan wordt zijn club al vier jaar lang voor 'rotte vis' uitgemaakt. Hij vindt het oneerlijk dat TEVV niet de kans heeft gekregen om op die aantijgingen te reageren voor de rechter.

Lange geschiedenis

Met de uitspraak die de rechter maandag deed, lijkt er voorlopig een eind te komen aan de jarenlange voetbalsoap in het dorp. De Treffer'16 en TEVV moesten overeenstemming bereiken over het gebruik van het complex. Dit lukte niet en dus trok de gemeente de stekker uit de verhuur van de velden.

De Treffer'16 spande een kort geding aan om weer toegang te kunnen krijgen tot de velden en faciliteiten. Maandag stelde de rechter de club in het gelijk. ‘Ook wij zouden een rechtszaak kunnen aanspannen tegen de gemeente, maar dat gaan we niet doen’, zegt Van der Laan.

De wei in

Voetbalclub TEVV in 2e Exloërmond is nu nog een slapende club zonder spelers, maar wil alles op alles zetten om weer een elftal op de been te krijgen, zodat ook deze club volgend voetbalseizoen weer de 'wei in kan', aldus Van der Laan. Hoe de club elf mensen samen gaat krijgen en hoe het in de praktijk moet samengaan met De Treffer'16, kan Van der Laan nu nog niet zeggen: 'Dat zien we allemaal later wel.'

De gemeente Borger-Odoorn liet maandag weten het besluit van de rechter te respecteren en gaat op korte termijn in gesprek met de betrokken partijen, zodat De Treffer'16 - en mogelijk dus later ook TEVV- weer gebruik kunnen maken van de velden.

Lees ook:

- De Treffer'16: 'We zijn helemaal door het dolle heen'