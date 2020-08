Middelbare scholen weer open: 'Je moet heel vaak dat spul op je handen doen'

Anna-Fleur Meijer uit A3A is er blij mee. 'Het is toch een stuk gezelliger dan alleen thuis zitten voor de computer.'

Voor de zomer volgden middelbare scholieren vanuit huis onderwijs via de computer. Pas in de laatste weken voor de vakantie kwamen ze even op school, maar nooit met de hele klas in het normale rooster. Nu kan dat weer. 'Ik kan mijn vrienden weer zien en je ziet gewoon iedereen uit de klas weer', voegt klasgenoot Frans Boerma toe.

De scholieren zijn blij dat ze na maanden weer naar school mogen (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Coronaproof

Net als alle middelbare scholen heeft Het Hogeland College allerlei maatregelen getroffen om de kans op besmetting te verkleinen. Zo hebben leerlingen een eigen ingang en staat bij alle lokalen handgel. Om op de gang afstand tot de kinderen te kunnen bewaren moeten docenten vijf minuten voor de eerste les in hun lokaal zijn. Maar op de eerste ochtend bleek de praktijk weerbarstig.

Docent Rémon Kooi: 'Zeker vandaag waren de kinderen vroeg op school, dat is altijd zo met eersteklassers.' Doordat de leerlingen er zo vroeg waren, was het toch te veel slalommen door de gangen.

Op Het Hogeland College heeft de leerkracht een veilige zone (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Aanpassen

In de lokalen hebben leerkrachten een 'veilige zone'; de ruimte achter de streep op de grond is verboden voor leerlingen. Dat werkt prima, al is het lastig voor docenten om niet even mee te kunnen kijken als een leerling een vraag heeft.

Conrector Mariët de Langen verzamelt al dit soort knelpunten. 'Een aantal docenten heeft nu al gevraagd om een spatscherm op het bureau. En zo zijn er wel meer aanpassingen. We gaan de eerste dagen natuurlijk evalueren hoe het gaat.'

Het houdt niet op

Terwijl de middelbare scholen in het Noorden weer zijn begonnen, laait landelijk de discussie weer op over welke maatregelen nou afdoende zijn. Wel of geen mondkapjes en wel of geen afstand tussen leerlingen onderling; de deskundigen en de politiek zijn er niet over uit. Wiskundeleraar Rémon Kooi stoort zich eraan.

'Vervelend. Ik had echt weer zin om te beginnen en toen kwam ineens het nieuwsbericht dat ze onderling misschien toch een meter afstand moeten houden. Dan denk ik: we weten al een aantal weken dat wij deze week gaan beginnen, waarom is deze discussie niet eerder geweest? Want als er wel maatregelen moeten komen, moet hier weer alles anders.'

In de hoek

Het eerste lesuur van Rémon Kooi draait vooral om het doornemen van de coronamaatregelen. Als het bijna tijd is, gaat Kooi zoveel mogelijk in de hoek van zijn veilige zone staan. Daar kan een aantal leerlingen wel om lachen: 'Ja, ga jij maar in je hoekje staan!'

